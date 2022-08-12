費城小學生校車內遭性虐 家長提告

費城 校車公司First Student Inc上周被告上法院，因爲蘭伯頓(Lamberton)小學的三名低年級學生6月的一天放學後，在回家的校車上遭到性虐待；已有家長興訟，求償5萬元。

一名學生家長的訴案說，三名學生在校車上被高年級的學生「強迫做出性表現」；校車公司發言人表示，不會對待審的訴訟進行評論。First Student Inc是一家全國性校車公司，是為費城學區 服務的許多校車公司之一，學區也沒有對訴訟發表意見。

訴案說，三名接受特殊教育 的學生6月1日在Overbrook公園社區的蘭伯特小學上了校車，該校的學生為學前班至八年級。校車上的高年級學生以騷擾和嘲諷方式欺負低年級的學生，尤其是三個八到九歲的特殊教育的學生受到了威脅，如果他們不做性動作就會挨打。

訴訟指控校車公司未能恰當地培訓和監管司機、沒有解決安全隱憂、未安排足夠的人員、沒有按年齡分座，也沒有創造安全的乘車環境，因此求償5萬元損失補償。

提控律師說，事發後校車司機反而發簡訊給一名學生的母親，說她的兒子對兩個大孩子不耐煩，司機將寫事故報告。

律師表示：「這是指責三個有特殊需要的受害學生，司機的簡訊等於是說『我們譴責你的孩子的態度』，而不是說『車上發生了悲劇，我們要盡可能避免』。」

律師表示，校車上有監視器，可調出當天的錄影，但沒讓學生家長看。律師認為，校車上應有成年人以監督學生的行為，但當天沒有。

控案說，遭到性攻擊後，九歲的兒童不得不接受醫療和精神治療，因爲他感到羞恥、窘迫、喪失生活樂趣、精神痛苦、心理和情緒壓抑、做惡夢和恐懼，而且今後還可能診斷出其他症狀。律師說：「他還是個孩子，最弱勢的年幼孩子。」