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新州Megabus失控撞上小貨車後翻覆 2死17傷

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新澤西州收費快速路(New Jersey Turnpike)9日晚發生廉價巴士Megabus致命車禍，10日再添一名死者，這起雙層巴士失控後撞上小貨車翻覆的事故，迄今共造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷，另外四名乘客和小貨車司機沒有受傷。

事故發生在新州快速路密德塞克斯郡(Middlesex)境內的路段，向南行駛的雙層大巴載有22名乘客，晚6時53分許撞上同一方向行駛的F-150小貨車，大巴士翻出快車道，倒在位於木橋鎮(Woodbridge)路段的一個快速路服務區的入口匝道上。

新州州警說，從紐約開往費城的這輛大巴行駛在快速路93.2哩的路標附近時，司機失控撞上了小貨車，導致一人當場死亡。大巴為Van Hool Coach公司所有，司機是家住新州西維爾鎮(Westville)的56歲男子，但警方沒有公布他的姓名，只說他和另外兩名乘客身受重傷。

兩名死者的身分已經公布，當場喪命的是59歲女乘客雪莉·強森(Cheryl Johnson)，她報住紐約市布朗士區。家住新州木橋鎮的66歲女乘客賽西莉亞·基亞尼查(Cecilia Kiyanitza)被直升機送到醫院搶救，後來宣布不治。

警方說，14個巴士乘客身受輕傷，四人沒有受傷，小貨車的司機也沒有受傷，傷者分別被送到新州新布朗士維克鎮(Brunswick)拉瑞坦灣(Raritan Bay)醫學中心的強森大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)，和史泰登島的大學醫院。事發後，福特鎮、木橋鎮、Perth Amboy市的消防隊以及其他救護人員趕到現場。

另一輛Megabus今年5月17日在巴爾的摩附近的95號公路上因爲車禍而翻車，車上的47名乘客中27人受傷。

新州 車禍 布朗士

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