大西洋城海水溫度 低於往年平均

監測數據顯示，美東大西洋沿岸的水溫低於往年同時期的平均值，特別是新澤西州大西洋城附近水域。圖為大西洋城海灘。(Getty Images)

國家氣象局(National Weather Service)監測數據顯示，美東大西洋沿岸的水溫低於往年同時期的平均值，特別是新澤西州 大西洋城(Atlantic City)附近水域；以9日為例，當天水溫只有56度，遠低於往年平均的71度。

位於伯靈頓郡(Burlington)霍利山鎮(Mount Holly)的地區預報辦公室氣象學家莎拉‧強森(Sarah Johnson)指出，海面水溫出現比陸地氣溫更低的狀況不算罕見，但過去幾周這種現象似乎比往年更持久。

強森表示，影響海水溫度的具體原因很複雜，包含洋流系統、地形因素及當下的大氣環境都可能使海水增溫或降溫；不過當前水溫低的主要原因，是因為現在新澤西州一帶盛行西南風，把沿岸溫度較高的海水表層往外海推，底層水溫較低的海水向上補足，使水溫下降。

強森說：「大西洋城沿岸近日受西南風影響，9日上午海水移動出現明顯上升流，導致當天上午9時在大西洋城海域水面測得56度的低溫 ；以往8月初的同一地點水域水溫約71度，往南到德拉瓦州 路易斯市(Lewes)水域時，平均水溫會上升至80度左右。」

針對水溫什麼時候會回歸正常的問題，強森表示很難預測海水水溫變化的趨勢，若有一道冷鋒通過新澤西州上空，這道鋒面帶來的雨勢可能會改變風向，進而使大西洋城海域盛行的西南風減弱甚至停止；強森說：「若真如此，將會改變海水上升流的移動，當然也就可能維持一定水溫，不過這都還要再觀察。」