部分水庫存水量急降 新州6年來首次發出旱情觀察報告

新澤西州發布六年來第一個旱情觀察報告，呼籲居民和商家節約用水。(美聯社)

新澤西州 本周發布2016年以來第一個旱情觀察報告，呼籲居民和商家節約用水，以免在持續高溫和缺雨的天氣中帶來供水壓力。

州環保廳長拉圖雷特(Sean LaTourette)說，新州 大部分河流和地下水的水位低於正常水平，部分水庫的存水量急遽下降。他說：「節約用水一直很重要，在目前持續的乾旱與熱浪天氣中尤為重要。如果居民和商家都減少用水，未來數周和數月就能保證充足的供水。」拉圖雷特還發推特說：「每一滴水都要節約。」

新州發布的旱情報告分為三階段，公布觀察報告為第一個階段，涉及到全州21個郡，目的是增強民眾的節水意識，以鼓勵居民節約用水，避免出現更嚴峻的缺水局面。

環保廳說，如果旱情沒有緩解，州府可能宣布旱情警告乃至旱情緊急狀態，屆時可能強制性地限制用水。

新州多數地區目前被列為「異常乾燥」，由於降雨量少，南澤西的部分地區4月初為中度乾旱，在5月和6月初降下春雨後有所緩解。

但因天氣炎熱和6月下旬至7月的降雨稀少，旱情又重新浮現。截止上周末，新州75%的地區為「異常乾燥」，23%的地區屬於中度乾旱。而僅一周前，「異常乾燥」地區還只占新州的69%，12%的地區屬於中度乾旱。

進入8月後，新州許多地區開始乾旱，尤其是紐瓦克地區，8月1日以來的降雨量不到半吋。6月1日以來，紐瓦克地區的降雨只有3.42吋，比正常水平少近七吋。

市郊地區在目前季節逾30%的用水是在戶外，環保廳認為，大部分的戶外用水可以減少或避免，包括少澆草坪、沖刷車道和洗車。

環保廳表示，受氣候變遷 的影響，新州面臨的乾旱今後將更嚴峻、更頻繁和更持久。雖然州府2020年的氣候變遷科學報告指出，新州將面臨更多的降雨，但夏季幾個月的降雨量往往偏少。