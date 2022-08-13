新州房價下跌 6月有16%待售房屋降價

新州6月份有16%的待售房屋降價，數量比去年同期增加2.8%，讓許多買家或投資客重回市場。(Getty Images)

過去兩年來由於通貨膨脹及貸款利率較低，全國各地房價 屢創新高。然而根據房地產 商Redfin觀察，新州 房市已出現疲軟跡象，6月新州有16%的待售房屋降價，數量比去年同期增加2.8%，讓許多原本被高漲房價嚇到退縮的買家或投資客，逐漸重回市場。

除了整體經濟環境外，房價也會受鄰屋售價影響；房產經紀人蜜西．伊秘羅(Missy Iemmello)說：「如果有人看到隔壁房子標價69萬9000元，然後最終以77萬5000元成交，那他自己當然就會把標價訂在78萬或甚至80萬；不過當然也有可能只是屋主想『試水溫』，看看開一個離譜的價格賣不賣得掉，賣掉當賺到，賣不掉就下市。」

不過，最近由於房價過高明顯減少交易數量，不動產市場漸漸供過於求，促使越來越多賣家願意降價求售。

據統計，近五年內降價幅度最大的是2018年10月，當時新州房地產市場上將近三成的待售房屋調降價格。而降價數量最少的則是今年2月，只有7.8%的屋主將房價調到比前一個月低的價格，然而此後每個月降價房屋數量穩定上升，3月有8.9%房屋降價、4月有9.4%，5月則有12.8%。

艾薩克斯郡(Essex)蒙特克萊爾鎮(Montclair)「指南針不動產」(Montclair)分析師休斯(James Hughes)說：「待售房屋價格下調的數量越來越多，我們也確實觀察到重返房地產市場的人數增加，我們辦公室的經紀人都在說過去這兩周簽約案子中降價求售的房屋數量，比過去兩年半的總額還多。」

而根據監測房價統計數據，新州6月房價跌幅最多的十個地區依序分別為：塞倫郡(Salem)4.62%、坎伯蘭郡(Cumberland)3.29%、肯登郡(Camden)3.24%、五月岬郡(Cape May)3.05%、伯靈頓郡(Burlington)2.87%、格羅契斯特郡(Gloucester)2.81%、大西洋郡(Atlantic)2.78%、杭特頓郡(Hunterdon)2.55%、海洋郡(Ocean)2.23%、蘇薩克士郡(Sussex)2.03%。