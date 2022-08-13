我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

新州房價下跌 6月有16%待售房屋降價

編譯柯立偉／綜合報導
新州6月份有16%的待售房屋降價，數量比去年同期增加2.8%，讓許多買家或投資客重回市場。(Getty Images)
新州6月份有16%的待售房屋降價，數量比去年同期增加2.8%，讓許多買家或投資客重回市場。(Getty Images)

過去兩年來由於通貨膨脹及貸款利率較低，全國各地房價屢創新高。然而根據房地產商Redfin觀察，新州房市已出現疲軟跡象，6月新州有16%的待售房屋降價，數量比去年同期增加2.8%，讓許多原本被高漲房價嚇到退縮的買家或投資客，逐漸重回市場。

除了整體經濟環境外，房價也會受鄰屋售價影響；房產經紀人蜜西．伊秘羅(Missy Iemmello)說：「如果有人看到隔壁房子標價69萬9000元，然後最終以77萬5000元成交，那他自己當然就會把標價訂在78萬或甚至80萬；不過當然也有可能只是屋主想『試水溫』，看看開一個離譜的價格賣不賣得掉，賣掉當賺到，賣不掉就下市。」

不過，最近由於房價過高明顯減少交易數量，不動產市場漸漸供過於求，促使越來越多賣家願意降價求售。

據統計，近五年內降價幅度最大的是2018年10月，當時新州房地產市場上將近三成的待售房屋調降價格。而降價數量最少的則是今年2月，只有7.8%的屋主將房價調到比前一個月低的價格，然而此後每個月降價房屋數量穩定上升，3月有8.9%房屋降價、4月有9.4%，5月則有12.8%。

艾薩克斯郡(Essex)蒙特克萊爾鎮(Montclair)「指南針不動產」(Montclair)分析師休斯(James Hughes)說：「待售房屋價格下調的數量越來越多，我們也確實觀察到重返房地產市場的人數增加，我們辦公室的經紀人都在說過去這兩周簽約案子中降價求售的房屋數量，比過去兩年半的總額還多。」

而根據監測房價統計數據，新州6月房價跌幅最多的十個地區依序分別為：塞倫郡(Salem)4.62%、坎伯蘭郡(Cumberland)3.29%、肯登郡(Camden)3.24%、五月岬郡(Cape May)3.05%、伯靈頓郡(Burlington)2.87%、格羅契斯特郡(Gloucester)2.81%、大西洋郡(Atlantic)2.78%、杭特頓郡(Hunterdon)2.55%、海洋郡(Ocean)2.23%、蘇薩克士郡(Sussex)2.03%。

房價 新州 房地產

上一則

華府台聯會會長 帶團拜會新州台聯會前輩

下一則

瀕危稀有海龜 在加爾維斯頓海灘產卵

延伸閱讀

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷
全美油價回落 新州仍高逾4美元

全美油價回落 新州仍高逾4美元
新州婦疑遭施打藥劑 財產被盜賣

新州婦疑遭施打藥劑 財產被盜賣
新州民宅 挖出埋藏近90年舊鈔

新州民宅 挖出埋藏近90年舊鈔
新州調高車險理賠 百萬名開車族保費恐漲125元

新州調高車險理賠 百萬名開車族保費恐漲125元
新州調高車險理賠 110萬開車族保費將漲125元

新州調高車險理賠 110萬開車族保費將漲125元

熱門新聞

提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
來自達拉斯的雷米拉茲，在佛羅里達海灘遺失戒指，由同樣來自達拉斯的達菲將其尋獲，物歸原主。（NBC 4）

達拉斯男丟婚戒 佛羅里達海灘被同鄉意外尋回

2022-08-10 02:05
密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判