費城重估房價 住宅平均上漲31% 稅金恐轉嫁給租戶

費城市議員強生提出一個1500萬元的減地稅計畫，以幫助屋主和租客。(取材自推特)

費城三年來首次全面重估房價 ，住宅房價平均上漲31%，非住宅的商業用物業價格雖受疫情影響，也平均上漲9%，根據新房價制定的稅單將在12月寄出。

在房屋自住十年以上的屋主，可獲減稅，市長肯尼(Jim Kenney)稍早宣布重估房價時指出，對部分人而言，房地產是累積財富的工具，因此自住屋主需得到保障。

由於出租物業的屋主不符合重新估價的減免計畫資格，因此不少租客 擔心，房東會將新增的稅款轉嫁給他們。一名有五棟出租房屋的業主也表明，過去會為租戶支付水費，但在物業重新估價後肯定會改由租客支付，也必定會提高新租客的租金。

市議員強生(Kenyatta Johnson)認為，不僅房主受到保護，租客也應獲得保護。他估計新的物業估價以非裔及拉丁裔社區的房價上升最多，因而稅金增幅也最大，對這兩個族裔的租客影響也最大。

強生因此提出一個1500萬元、名為「拯救我們家園」(Save Our Homes)的減稅計畫，以幫助受影響的租客。

志願團體「社區法律服務」(Community Legal Services)的住房律師莫里斯表示，將增加的稅金轉嫁給租戶是不可避免的，他鼓勵低收入 租戶與房東一起對新的估價提出上訴，以保持房屋的可負擔性。

屋主在收到房屋增值通知後，可以就估價向「地稅申訴委員會」(Board of Revision of Taxes)上訴，截止日為10月3日。

費城最大的出租物業業主組織 「Hapco Philadelphia」 主席韋特曼(Greg Wertman)指出，該組織主要由擁有一、兩個出租單位的小業主組成，主要依靠收取的租金過活，而租客主要是中低收入家庭。

他說，增加房地產稅會打擊這些小業主，肯定不會再針對中低收入者投資出租房屋，結果是人人皆輸。