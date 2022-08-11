賓州地稅退稅生效 最高可領回1657元

賓州新法生效，當局將發放一次性額外退款給符合房地產稅優惠及租金退款的居民。(Getty Images)

賓州 州長沃爾夫(Tom Wolf)簽署的「2022年第54號法案」(Act 54 of 2022)生效，當局將發放一次性額外退款給符合房地產 稅優惠及租金 退款的長者和殘障人士。

根據「房地產稅與租金退款計畫」(Property Tax/Rent Rebate Program)辦理要點，符合2021年房地產稅與租金退款的賓州居民，將獲得相當於原本退款70%的額外退款，總額將從原先最高的975元增至1657.5元。

約1億4000萬元的聯邦「美國救援計畫」(American Rescue Plan Act，簡稱ARPA)資金將用以挹注一次性的房地產稅與租金退款。

沃爾夫在記者會上表示，「正如我宣布這項提案時所言，這是運用聯邦新冠肺炎紓困資金的方式，挹注部分最弱勢的州民。」

財政廳長哈索爾(Dan Hassell)說 ，申請這項補助無須採取額外措施。

2021年度已申請過的符合資格者，財政廳保證他們會得到額外退款，去年度尚未提交申請者，申請期限延至今年12月31日。

財政廳表示，這項退款將自9月初開始，透過郵件或直接寄存的方式發放。

州議會提醒，申請這項補助不用錢，申請者將在全州數百個據點獲得免費協助，包括財政廳辦事處、地方性的區域老人機構，以及議員辦公室等。

申請者也可以瀏覽財政廳的「線上消費者服務中心」(Online Customer Service Center)，尋找協助方針與攸關「房地產稅與租屋補貼計畫」的常見問答；更多攸關此計畫的資訊或個人歷史紀錄，可至官網「www.revenue.pa.gov」查詢。