賓州地稅退稅生效 最高可領回1657元
賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)簽署的「2022年第54號法案」(Act 54 of 2022)生效，當局將發放一次性額外退款給符合房地產稅優惠及租金退款的長者和殘障人士。
根據「房地產稅與租金退款計畫」(Property Tax/Rent Rebate Program)辦理要點，符合2021年房地產稅與租金退款的賓州居民，將獲得相當於原本退款70%的額外退款，總額將從原先最高的975元增至1657.5元。
約1億4000萬元的聯邦「美國救援計畫」(American Rescue Plan Act，簡稱ARPA)資金將用以挹注一次性的房地產稅與租金退款。
沃爾夫在記者會上表示，「正如我宣布這項提案時所言，這是運用聯邦新冠肺炎紓困資金的方式，挹注部分最弱勢的州民。」
財政廳長哈索爾(Dan Hassell)說 ，申請這項補助無須採取額外措施。
2021年度已申請過的符合資格者，財政廳保證他們會得到額外退款，去年度尚未提交申請者，申請期限延至今年12月31日。
財政廳表示，這項退款將自9月初開始，透過郵件或直接寄存的方式發放。
州議會提醒，申請這項補助不用錢，申請者將在全州數百個據點獲得免費協助，包括財政廳辦事處、地方性的區域老人機構，以及議員辦公室等。
申請者也可以瀏覽財政廳的「線上消費者服務中心」(Online Customer Service Center)，尋找協助方針與攸關「房地產稅與租屋補貼計畫」的常見問答；更多攸關此計畫的資訊或個人歷史紀錄，可至官網「www.revenue.pa.gov」查詢。
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