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全美油價回落 新州仍高逾4美元

編譯周芳苑／綜合報導
全美油價9日終於跌破4元大關，平均達3.99元，不過，新澤西州還未降到4元以下 。(美聯社)
全美油價9日終於跌破4元大關，平均達3.99元，不過，新澤西州還未降到4元以下 。(美聯社)

全美油價6月飆漲至每加侖5元天價後，9日終於跌破4元大關，平均達3.99元，不過，新澤西州還未降到4元以下 。

根據油價追踪應用程式GasBuddy ，全美普通汽油目前平均每加侖3.99元，另根據美國汽車協會(AAA)，新澤西州油價仍達4.26元，較全美均價高出0.27元。

GasBuddy石油分析主管德哈恩(Patrick De Haan)表示，GasBuddy彙總加油站自我報價、 GasBuddy信用卡持卡人加油數據、以及公眾搜索訊息等來源推算全美平均油價。

但根據AAA，全美平均油價仍在每加侖4元之上，為4.03元；新澤西州前一次平均油價低於每加侖4元是3月5日，當時為3.98元。

新澤西州各郡油價高低有別。根據AAA，華倫郡(Warren County)油價最低，平均每加侖4.17元，薩默塞特郡(Somerset County)最貴，平均每加侖4.396元。

以全美來看，6月中旬平均油價飆漲至略高於5元，從那時候起迄今已下跌20%。

德哈恩認為，造成第一次飆升的波動因素可能再次推動油價回升；最近大家樂見油價下跌，但導致油價飆漲的問題未完全解決，一旦有意外情況觸發，仍可能讓油價回漲。

油價 新澤西州 石油

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