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新州民宅 挖出埋藏近90年舊鈔

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州野林市居民吉爾森日前開挖自宅周遭整地，意外發現緊緊纏繞的多張1934年舊鈔，總共1000元。圖為打開後的鈔票。 (NBC紐約電視台截圖)
新澤西州野林市居民吉爾森日前開挖自宅周遭整地，意外發現緊緊纏繞的多張1934年舊鈔，總共1000元。圖為打開後的鈔票。 (NBC紐約電視台截圖)

新澤西州野林市(Wildwood)居民吉爾森(Rich Gilson)日前開挖自宅周遭整地，意外發現埋藏87年的1934年舊鈔，這捆緊緊纏繞的舊鈔有數張10元和20元面額鈔票，總共1000元。 

吉爾森和妻子蘇珊四年前買下西安德魯斯大道(West Andrews Avenue)的1920年代別墅，日前動土鋪設新地基並增建。

吉爾森利用租來的迷你挖掘機開挖，挖到舊地基的許多石塊，接著發現一綑直徑約兩吋、長約3.5吋的小東西。

吉爾森告訴「新澤西先進媒體」(NJ Advance Media)說：「我原以為是菸草，遂撿起來丟到一邊。」

後來下雨，吉爾森不得不停下手邊工事，這捆小東西也在外頭淋濕，吉爾森準備復工時，又仔細端詳這捆東西，他說：「我從邊緣看到裡面有綠色，才驚覺這是鈔票，它就像小菸捲，所以我拆開來看看到底是什麼。」

吉爾森發現裡頭有面額10元和20元的紙鈔，內部保存良好，總共有1000元，這些年來，這捆紙鈔被埋在門廊下一個得爬行才能進入的空間。

吉爾森檢視這捆神秘紙鈔時，又發現另一個秘密，他說：「每張鈔票都是1934年的A序號，我覺得奇怪，打開皮夾裡也會有不同年份的鈔票，這不該如此。」 

吉爾森推測，鈔票原本的所有者可能不法取得這些錢。

1934年正值經濟大蕭條時期(Great Depression)，若計入通膨要素，1934年的1000元等同今日的2萬1000元。聯邦數據顯示，當年藍領工人的平均年薪約1000元或更少。

吉爾森後來發現，這捆鈔票原本放在一個罐子裡，罐子不知是因為工程緣故還是其他原因破損，他後來檢視該區域時找到破罐的其他碎片。

吉爾森希望了解更多關於這捆紙鈔的故事，於是詢問附近在當地住了三代的鄰居，結果得知該房產曾是妓院。吉爾森打算留下這捆舊鈔，認為其中故事一定耐人尋味。

新澤西州 大蕭條 復工

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