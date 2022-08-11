新州婦疑遭施打藥劑 財產被盜賣

新州婦人阿拉尼奧簽下授權書，委託陌生人處理她的生活與財務，結果不僅所有家當被變賣，銀行帳戶也被洗空。圖為她在募款網站上的照片顯示家中己乎空無一物。(GoFundMe網站)

根據新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth County)高等法院一項訴訟，67歲婦人蘇珊娜‧阿拉尼奧(Suzanne Araneo)在被施打藥劑後，被迫簽下一份持久授權書，將她的生活與財務委託給一名陌生人斯特恩(Shmuel「Sam」Stern)代為處理；結果斯特恩賣掉阿拉尼奧所有家當，銀行帳戶也被搜空，而且準備賣房子，還禁止她聯繫其家屬。

根據訴訟，阿拉尼奧簽下的授權書讓其代理人斯特恩有權接管其財務，賣掉她的家當、行使銀行權、管理投資、以其房地產和私人財務借貸、賣掉她的車、以她的名義交易、代她申報與簽署退稅 、使用其保險箱、出售她持有的一切資產。

阿拉尼奧的姪女聲稱，斯特恩甚至阻止阿拉尼奧會晤或聯繫她的家屬。這份授權書還讓斯特恩使用阿拉尼奧的資產作為自己的報酬。

獨居的阿拉尼奧指出，在她不知情也未同意的情況下，她所有的一切資產都被偷走、賣掉或直接扔進垃圾堆。

根據法律文件，阿拉尼奧的惡夢始於她生病，住進哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)河景醫療中心(Riverview Medical Center)後，她當時因多種醫療狀況住院11天，2021年2月被轉院至安家照護康復中心(Anchor Care Rehabilitation Center)。

該訴訟指出，她本以為在該療養院 待幾天就能返家，結果卻不然；她住進去前幾周，照護人員不斷建議她應該讓自己「變窮」，以便加入醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，再搬進療養院度過餘生。

儘管阿拉尼奧多次表明無興趣，且表示要返家，但她很快被帶去接受焦慮和憂鬱症等精神治療，服用可能出現暈眩、嗜睡、難以專注等副作用的藥物，她表示這讓她分不清現實，宛如置身迷霧之中。

同時，阿拉尼奧的姪女瑞秋‧帕斯奇蒂(Rachel Paskitti)表示，她多次聯繫阿拉尼奧，但卻被告知阿姨不願與其談話；帕斯奇蒂親赴療養院，院方則表示應事先透過斯特恩安排會晤，她也表示不清楚阿姨住家發生的事。

根據訴訟，阿拉尼奧的兄弟最後上法院，尋求取得監護權；阿拉尼奧在2021年10月被判決具行為能力後才終能返家，但這時她發現家當都不復存在。

阿拉尼奧的律師指出，目前不清楚阿拉尼奧損失的財物金額，以及有多少錢用於支付療養院費用。