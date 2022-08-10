智慧門鈴防家暴 亞馬遜捐贈費城婦團

電商巨頭亞馬遜旗下的智慧門鈴公司 Ring，透過婦女保護組織向費城家暴受害者捐贈配備攝像頭的智能門鈴。(美聯社)

費城 家庭暴力事件激增，電商巨頭亞馬遜 旗下的智慧門鈴公司 Ring，向受害者捐贈配備攝像頭的智能門鈴。

Ring宣布向婦女保護組織「婦女對抗虐待」(Women Against Abuse)捐贈1000個配備攝像頭的智慧門鈴及支援計畫。

該組織的執行董事奧德洛-克魯茲(Joanna Otero-Cruz) 表示，逃離家庭暴力重過新生活的人，對家庭安全系統的需求很大。

組織的另一個董事米勒 (Jamie Colleen Miller) 本身是一個家庭暴力受害者；她說，攝像頭拍下的視頻有助受害者收集證據以便申請人身保護令，又或證明施虐者違反了法庭命令。

為「婦女對抗虐待」組織與 Ring 搭線的賓州眾議員麥克林頓(Joanna McClinton)表示，不少擺脫了家庭暴力的女性，心內仍然感到害怕，由於目前沒有辦法或機制來證明她們是否仍處危險之中，故這類智慧門鈴可以起一定作用。

費城去年涉及家庭暴力的致命案件激增至43起，而2020年為18起，2019年為28起。在疫情大流行封城期間，讓許多受害者困在家中無法逃離施虐者，這個現象從申請保護免遭虐待令的個案急劇下降，兩個庇護中心的使用率也持續下降反映出來。

Ring 早於十年前已推出智慧門鈴，當時家庭監控還不那麼普遍，該公司2018年被亞馬遜收購，現已發展成為視頻門鈴的領先分銷商，2021年銷量超過170萬部，同時擴大了業務範圍，與全國超過2100個警察 部門合作，警方可透過應用程式向 Ring 索取監控錄像，然而這個數據共享做法多到受到抨擊。

儘管 Ring 堅稱，除非在緊急情況下，否則未經智慧門鈴擁有者許可或法院命令，它不會提供攝像資料。然而這家科技巨頭上月首次承認，僅今年至今，至少11 次在緊急情況下向執法部門提供了錄像資料。