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夥同遊民假募資真詐騙 新州男判刑5年

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州男子達米科與前女友利用捏造的故事募款，詐騙40萬元，被判處五年徒刑。(美聯社)
新澤西州男子達米科與前女友利用捏造的故事募款，詐騙40萬元，被判處五年徒刑。(美聯社)

新澤西州一名男子與前女友夥同一遊民利用捏造的故事募款，詐騙40萬元，共1萬4000人受害，這名男子日前被判五年徒刑。

達米科(Mark D'Amico)2019年12月認罪，承認2017年與當時女友凱特琳．麥克盧爾(Katelyn McClure)編造一段佳話，稱麥克盧爾在95號州際公路費城某路段用光汽油時，獲得退伍軍人遊民博比特(Johnny Bobbitt Jr.)的幫助，博比特拿出身上僅剩的20元幫忙支付油錢。

檢察官指出三人先前早已認識，共同策劃這場騙局，在線上募款平台GoFundMe募捐，聲稱善款用來幫助博比特，為了博取同情另外編造加油站的故事。

這段感人的「美談」在一個月內吸引1萬4000人捐款，募得超過40萬元善款，伯靈頓郡檢察官辦公室指出，此案在當時是透過募款平台實行的最大型詐騙案。

當局在博比特控告這對前情侶後展開調查，博比特指控兩人未分錢給他，所有的善款早在2018年3月就已花光，達米科與麥克盧爾用這筆錢買名車、度假。

兩人被勒令全數償還GoFundMe募得資金。

達米科也在另外的聯邦訴訟中認罪，目前在賓州聯邦監獄服刑，他的州級服刑會同時進行，服完27個月的聯邦刑期後將繼續剩餘的州刑期。麥克盧爾與博比特同樣已在州與聯邦審判中認罪。

遊民 詐騙 檢察官

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