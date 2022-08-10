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新州肇逃女議員 年薪20萬遭爆住低收公寓

編譯周芳苑／綜合報導
澤西市女議員德吉斯面臨撞單車騎士後逃逸風暴之際，被發現年薪近20萬元、另有一套房子，卻住在中低收入公寓大樓。(澤西市府網站)
澤西市女議員德吉斯面臨撞單車騎士後逃逸風暴之際，被發現年薪近20萬元、另有一套房子，卻住在中低收入公寓大樓。(澤西市府網站)

澤西市女議員德吉斯(Amy DeGise)面臨撞單車騎士後逃逸風暴之際，被發現年薪近20萬元、另有一套房子，卻住在中低收入公寓大樓。

警方撞車報告和選舉文件顯示，德吉斯住在College Towers大樓，鄰近新澤西城市大學(New Jersey City University)。

澤西市經濟適用房指南2019年最後一次更新，將College Towers大樓320個單位房全列為中低收入房，入住者收入以當地收入中間值60-80%為限，相當於5萬820至6萬7760元。

據2021年紀錄，德吉斯在哈德遜郡技術學區(Hudson County Schools of Technology)任職時年薪10萬5000元、議員收入8萬5000元；此外，哈德遜房產紀錄顯示，她2020年以29萬元在澤西市買房。

這位任期首年的36歲女議員7月19日早上8點開車撞到一名單車騎士，未減速便離開；事過六小時才報警、收到兩張罰單。該騎士闖紅燈，受輕傷。

德吉斯雖然收入高，但可能未違反該低收入公寓的入住限制。

一位不具名居民稱，公寓管理單位會檢查申請者薪資，確保首次申請時的收入在限定範圍內，入住後，收入增加仍可留住、依市場行情付租金

德吉斯的發言人說，德吉斯和未婚夫已購屋，打算入住，但2020年以來因裝修而延遲，也未出租。

德吉斯雖獲准留住低收入公寓，但批評者說，這將剝奪真正有需要者入住可負擔經濟房的機會。

要求德吉斯辭職的呼聲高漲，College Towers鄰居卻多半支持她。澤西市警局警官說，車禍不能說完全是德吉斯的錯，單車騎士也要遵守法律，撞車後逃逸不對，但與擔任議員的能力無關。

低收入 租金 車禍

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