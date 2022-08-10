新州調高車險理賠 百萬名開車族保費恐漲125元

新澤西州長墨菲簽署法案，規定提高新州汽車保險的最低責任險理賠金額，但新州逾100萬駕駛人將因此而支付更多保費。(Getty Images)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署引起爭議的「精簡改革法案」(Pared-Down Reform Bill)，其中規定提高新州 汽車保險的最低責任險理賠金額，但新州逾100萬駕駛人將因此而支付更多的保費 。

新州的最低責任險理賠金額自2023年開始，將從目前的1萬5000元提高到2萬5000元，2026年起再提高到3萬5000元。業界人士分析說，約110萬駕駛人每年將多付125元保費。

提高最低責任險理賠額的支持者認為，由於理賠額較低，車禍受害人的醫療費帳單往往不能全額償付。而且保險公司至少在2026年前不會調高保費。

「精簡改革法案」上月在州參議會未經辯論，便以25比13票的表決通過 。在眾議會雖然遇到兩名共和黨眾議員的反對，但最終仍以44比29票過關。參眾兩會的表決基本黨派分明。

博根郡(Bergen)的州共和黨眾議員奧斯(Robert Auth)在表決時說：「這是一個非常壞的法案，新州的窮人、中產階級和勞工家庭將因此而放聲痛哭，讓我們給他們一點喘息機會吧。」

民主黨的州參議會主席史卡塔里(Nicholas Scutari)則希望「精簡改革法案」通過，他提出的多個法案受到質疑和反對，被認為將使127萬開車人一年共多繳350萬元保費。

史卡塔里最初的提案是要求開車人選擇至少25萬元的人身傷害保護險，另一項提案是禁止開車人使用個人醫療保險 作為人身傷害險的主要支付方法，來為他們的汽車保險打折。

代表保險公司的組織新州保險理事會(Insurance Council of New Jersey)贊成將最低責任險提高到2萬5000元，但反對2026年開始自動增加理賠額的規定。該組織的資料顯示，車禍中每個人身傷害的索賠金額平均為1萬8000元。