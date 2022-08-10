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新州調高車險理賠 百萬名開車族保費恐漲125元

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州長墨菲簽署法案，規定提高新州汽車保險的最低責任險理賠金額，但新州逾100萬駕駛人將因此而支付更多保費。(Getty Images)
新澤西州長墨菲簽署法案，規定提高新州汽車保險的最低責任險理賠金額，但新州逾100萬駕駛人將因此而支付更多保費。(Getty Images)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署引起爭議的「精簡改革法案」(Pared-Down Reform Bill)，其中規定提高新州汽車保險的最低責任險理賠金額，但新州逾100萬駕駛人將因此而支付更多的保費

新州的最低責任險理賠金額自2023年開始，將從目前的1萬5000元提高到2萬5000元，2026年起再提高到3萬5000元。業界人士分析說，約110萬駕駛人每年將多付125元保費。

提高最低責任險理賠額的支持者認為，由於理賠額較低，車禍受害人的醫療費帳單往往不能全額償付。而且保險公司至少在2026年前不會調高保費。

「精簡改革法案」上月在州參議會未經辯論，便以25比13票的表決通過 。在眾議會雖然遇到兩名共和黨眾議員的反對，但最終仍以44比29票過關。參眾兩會的表決基本黨派分明。

博根郡(Bergen)的州共和黨眾議員奧斯(Robert Auth)在表決時說：「這是一個非常壞的法案，新州的窮人、中產階級和勞工家庭將因此而放聲痛哭，讓我們給他們一點喘息機會吧。」

民主黨的州參議會主席史卡塔里(Nicholas Scutari)則希望「精簡改革法案」通過，他提出的多個法案受到質疑和反對，被認為將使127萬開車人一年共多繳350萬元保費。

史卡塔里最初的提案是要求開車人選擇至少25萬元的人身傷害保護險，另一項提案是禁止開車人使用個人醫療保險作為人身傷害險的主要支付方法，來為他們的汽車保險打折。

代表保險公司的組織新州保險理事會(Insurance Council of New Jersey)贊成將最低責任險提高到2萬5000元，但反對2026年開始自動增加理賠額的規定。該組織的資料顯示，車禍中每個人身傷害的索賠金額平均為1萬8000元。

醫療保險 新州 保費

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