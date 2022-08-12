費城華社激烈反彈76人隊在華埠旁建籃球場

費城華埠多個社團舉行記者會，反對76人隊在華埠建籃球場。右一為朱楓、陳威、林旭、魏忠美（記者劉偉/攝影）

本報費城 訊

NBA老牌球隊費城76人隊（Philadelphia 76 ers）7月20日宣佈將計畫在費城華埠 10街到11街“時尚區“興建可容納18000人的大型籃球場。消息傳出，立即引發費城華埠華人 社團的激烈反彈，並成為當地華人的爭議話題。8月3日下午，亞裔聯盟（Asian Americans United）賓州華人僑團聯盟等社團在華埠舉行記者會，列舉事實，指出該專案將對華埠歷史、交通、商業、治安、文化等傷害極大，並提出拒絕籃球場、關注華埠民生建設的訴求。

當天出席社團代表包括：賓州華人僑團聯盟秘書長與大費城餐館協會會長朱楓、亞裔聯合會公民專案主管陳威、華埠商家業主林旭、亞裔聯合會與民藝特許學校創辦人魏忠美等。

主辦單位通過PPT，歷數該專案對華埠將造成的傷害。包括將造成已經不堪負荷的華埠交通更加擁擠；停車場更為短缺；球迷勝敗狂歡或洩憤、可能的賭業帶來治安惡化；治安、交通、停車和文化因素還會破壞華埠商業；華人出走華商流失中國元素更凋零；180年歷史的費城華埠將失去華人特色、各方面萎縮甚至可能消亡。強調費城華埠是無數華裔美國人的文化歸宿和精神家園，絕不允許球隊和利益財團傷害。

陳威、林旭指出，在全美多個城市的華埠，由於類似項目的進入，都出現嚴重後果，包括華盛頓DC、西雅圖、聖路易士、底特律等，華埠經濟文化都因為建賭場、修路和球場而日漸萎縮和消亡。魏忠美指出，該專案要建在華埠，卻沒有事先廣泛徵求華人社區意見，是對華人的歧視，讓許多華人感到憤怒。朱楓提醒華人要團結合力，抱團抗議，不要為對方小恩小惠所瓦解。

主辦方也回顧費城華埠歷史上曾多次被團結一心的華人社區所挫敗的項目，包括棒球場、賭場、迪士尼樂園、畫廊購物區、時尚區等，然後促使華埠有了多方面發展，包括民藝特許學校、亞洲藝術創新中心、猴嶼中國民間文化中心，中國基督教會擴建、費城華埠發展會社區中心、新廉價居屋等。主辦方強烈呼籲費城市政府在阻止76人隊興建籃球場的同時，也要積極提供預算，説明如何繁榮華埠、改善交通，醫療、教育、商業等民生設施。【圖文報導：記者劉偉】