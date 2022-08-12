新澤西華人社團仲夏燒烤聯誼 圓滿落幕

中國駐紐約總領館孫潛領事也來到活動現場，慰問僑胞，關心生活。

本報新澤西 訊

由新澤西華人 社團聯合主辦的仲夏燒烤聯歡會，在各社團和贊助機構的支持幫助下，日前在愛迪生羅斯福公園圓滿落幕。

因為疫情 中斷二年的新澤西華人社團燒烤聯誼，7月30日在愛迪生羅斯福公園舉行，來自新州各地的多個社團近300人參加了燒烤聯誼。各社團組織義工服務、準備文藝節目，組委會策劃活動內容、準備燒烤美食、抽獎遊戲，近4個小時熱熱鬧鬧、聯誼交流、互動問候，文藝演出精彩紛呈。

藝術家和文藝愛好者們傾情演繹，現場高潮迭起。內容形式有戲曲、民樂獨奏、獨唱、大小合唱和舞蹈等，處處展現了中華文化的深厚底蘊和璀璨優美。各社團領袖義工，挽著袖子，忙前忙後支起帳篷、架上梯子拉起橫幅；鄉音合唱團義工一起上陣，搭建定制的合唱臺階；中文學校和社團、學區代表驅車相聚，交流華人參政議政的體會經驗，鼓勵大家為社區服務，為搭建好更大的舞臺，為華人社區的美好添磚加瓦。