我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

新澤西華人社團仲夏燒烤聯誼 圓滿落幕

本報新澤西訊
中國駐紐約總領館孫潛領事也來到活動現場，慰問僑胞，關心生活。
中國駐紐約總領館孫潛領事也來到活動現場，慰問僑胞，關心生活。

本報新澤西

  由新澤西華人社團聯合主辦的仲夏燒烤聯歡會，在各社團和贊助機構的支持幫助下，日前在愛迪生羅斯福公園圓滿落幕。

  因為疫情中斷二年的新澤西華人社團燒烤聯誼，7月30日在愛迪生羅斯福公園舉行，來自新州各地的多個社團近300人參加了燒烤聯誼。各社團組織義工服務、準備文藝節目，組委會策劃活動內容、準備燒烤美食、抽獎遊戲，近4個小時熱熱鬧鬧、聯誼交流、互動問候，文藝演出精彩紛呈。

  藝術家和文藝愛好者們傾情演繹，現場高潮迭起。內容形式有戲曲、民樂獨奏、獨唱、大小合唱和舞蹈等，處處展現了中華文化的深厚底蘊和璀璨優美。各社團領袖義工，挽著袖子，忙前忙後支起帳篷、架上梯子拉起橫幅；鄉音合唱團義工一起上陣，搭建定制的合唱臺階；中文學校和社團、學區代表驅車相聚，交流華人參政議政的體會經驗，鼓勵大家為社區服務，為搭建好更大的舞臺，為華人社區的美好添磚加瓦。

  活躍在百老匯歌劇舞臺上的著名男低音歌唱家田浩江，同時也在現場舉辦其新書《角鬥場的〈圖蘭朵〉》簽售發佈會，還即興和鄉音合唱團一起合唱《月亮代表我的心》令大家興奮不已。【文字報導：記者 劉偉，照片：主辦方提供】

仲夏燒烤聯歡會是新澤西華人社團聯席會的年度盛事。
仲夏燒烤聯歡會是新澤西華人社團聯席會的年度盛事。

華人 新澤西 疫情

上一則

費城華社激烈反彈76人隊在華埠旁建籃球場

下一則

電費暴增 CPS用戶平均可減免31元

延伸閱讀

洛杉磯僑界急難救助協會和多個社團10日辦線上警民座談

洛杉磯僑界急難救助協會和多個社團10日辦線上警民座談
華社提議班森賀畫單一市議員選區

華社提議班森賀畫單一市議員選區
紐約、新澤西水燈節 9月閃爆哈德遜河

紐約、新澤西水燈節 9月閃爆哈德遜河
直播燒烤瀕危大白鯊 網美遭逮捕 她還吃過娃娃魚

直播燒烤瀕危大白鯊 網美遭逮捕 她還吃過娃娃魚
結合音樂、煙火 新澤西熱氣球節譜盛夏樂章

結合音樂、煙火 新澤西熱氣球節譜盛夏樂章
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

熱門新聞

提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
新澤西州一位母親指責連鎖餐飲業者「出奇老鼠」種族歧視，稱在韋恩分店舉辦的生日派對上，裝扮成老鼠吉祥物的員工不理她的兩歲女兒(背對鏡頭)。(取材自推特)

新州非裔母親控餐廳歧視 女兒生日派對遭大玩偶冷落

2022-08-04 13:53
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
40年之最 社安金明年度可能年增1900元

40年之最 社安金明年度可能年增1900元
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕