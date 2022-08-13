愛迪生華人療養院 感人故事頻傳

愛迪生華人療養院經理Ingrid女士(右立者) 帶領愛心團隊，竭誠為老人服務。

本報新澤西訊

人生只要不放棄，也許總能在某時某地遇見貴人和良機。愛迪生華人療養院 自從迎來了一位曾任校長的愛心社工Ingrid女士擔任經理，帶領整個團隊努力改善和提高護理品質，就不斷地有一則又一則感人的故事發生。以下就是其中一個真實事件：

2021年10月，養老院 接受了一個由醫院轉來的、身體瘦得像一層紙板，又無親無故的68歲J姓老人，他神智不清，既沒有任何親友聯絡資訊，也從未有人來探望。更令人擔心的是不知何故，老人吃什麼就吐什麼，無論飯面主食，還是菜肉魚蝦，吃過就吐；喝任何水、飲料、牛奶和茶水等，同樣也是狂吐到只有青黃水為止；稍微清醒時自己就會表示活著毫無意思，生不如死；糊塗的思想和糟糕的情緒，讓他這個院內年齡最輕的住客，成為照顧最困難之一的病人。

一天，經理在為他清理物品時，在老人的雜物箱底，找到一個不工作的手機，另找匹配的充電器充電後，翻找通訊錄，並按記錄順序一個個的進行撥打；直到一個女聲出現在話筒裡，詢問後經回憶說J老人好像是20年前在她餐館打過工，後來就失去了聯繫；在經理說明緣由並真誠拜託對方協助再努力一把後，對方表示願意幫忙試找。幾天後，找到一個老人30多年前的一個餐館同仁，經聯繫後經理邀請其來養老院相認一下。

約會那天，工作人員熱情地為老人穿戴整潔，等待與可能的老友相見。當這對30年未見的老友相見相識，淚眼相視，雙臂相擁時，把周圍的所有人都感動得熱淚盈眶，細聊後才能記起老人的家人是在臺灣，試撥了一個不確定的電話後，找到了他的弟弟，被告知家人都以為這個去美國求生的哥哥可能已經不在人世了。原來他不知何時何故在何地摔倒傷到頭並昏過去，被人當成流浪者收容，經搶救活下來，但是因不明原因的嘔吐而需靠胃管進食，加上由於精神和情緒因素造成心態悲觀和思維漸衰，因而被當成生活不能自理的孤老轉到愛迪生華人療養院接受護理，瀕臨生命終點。

但是，在療養院經理及相關人員的共同努力和護理下，老人不僅與家人恢復聯絡，重溫親情，而且逐漸拔掉了胃管，自我進食，胃口大開，現在還能扶著輪椅自我行走，簡直像換了一個人，開始重新享受生命的活力和希望。

愛迪生華人療養院經理Ingrid女士欣慰地表示，每一個人的生命都是可貴和值得珍惜的，療養院是為更多家庭排憂解難、讓更多老人安享晚年的好地方，秉持著服務社區和他人的信念，熱情真誠地對待每一個老人的需要，讓家屬安心放心，是她和整個團隊的共同心願和努力目標。

愛迪生華人療養院地址：10 Brunswick Ave.，Edison, NJ 08817，中文聯繫電話：732-983-7974，中文網址：ChineseNursingHomes.com；需要瞭解詳情，歡迎去電直接聯繫。