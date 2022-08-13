我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

九鼎軒東北費城分店新張開業 剪綵活動喜慶熱鬧

本報費城訊
熱鬧的剪綵儀式
熱鬧的剪綵儀式

本報費城

  九鼎軒自助火鍋、韓式燒烤店位於東北費城的新店於8月7日新張剪綵，費城眾多僑社領袖、親朋好友、舊雨新知到場支持慶賀，場面溫馨而熱鬧。

  剪綵活動熱鬧非凡，現場擺放者數十盆眾人贈送的花籃、萬年青樹，門口彩旗飄揚，金獅舞獅隊敲鑼打鼓慶賀。吉時一到，九鼎軒東主陳展遠、王翠清伉儷與前來捧場的貴賓們一齊剪下紅色彩帶，鞭炮聲響，寓意著開張宏發，財運亨通，吉慶滿盈。

  九鼎軒東北費城新店位於Franklin Mills Mall， 停車、購物皆便，新張期間有諸多優惠，新增午餐無限任吃選項，晚餐吃燒烤或者火鍋燒烤雙吃，即可享受每人$5元優惠；同時，將九鼎軒新店開業消息及位元址轉發到微信朋友圈並集贊16個，即可獲得水果杯一個；分享九鼎軒微信群，入群者還可增加享有10% off優惠。

  陳展遠現任賓州州長亞太裔事務委員會委員、賓州福建商會會主席，積極服務僑社，幫助僑胞排憂解難，人緣甚好。嘉賓們品嘗著美味佳餚，把酒言歡，觥籌交錯，紛紛向九鼎軒送上美好的祝福。

  九鼎軒東北費城新店地址：103 Franklin Mills Blvd. Philadelphia , PA 19154，電話：215-315-8866 。【圖文報導：彭林】

九鼎軒東主陳展遠、王翠清伉儷（右1、2）與嘉賓們合影
九鼎軒東主陳展遠、王翠清伉儷（右1、2）與嘉賓們合影

費城 微信 賓州

上一則

愛迪生華人療養院 感人故事頻傳

下一則

百年老字號《聚春園》月餅素禮餅登陸北美 滿足來自家鄉的呼喚 臻盈|綠色海洋食品獨家代理熱烈訂購中

延伸閱讀

17億低收入戶紓困提案受阻 賓州政府擬再提

17億低收入戶紓困提案受阻 賓州政府擬再提
費城近郊長木花園燈光秀 越夜越美麗

費城近郊長木花園燈光秀 越夜越美麗
稱菠菜致胎兒死亡 費城婦告Fresh Express

稱菠菜致胎兒死亡 費城婦告Fresh Express
相同房屋差22萬 費城部分社區房產估價不公引爭議

相同房屋差22萬 費城部分社區房產估價不公引爭議
防洪 新州獲近4000萬元撥款 費城獲2500萬元改善下水道

防洪 新州獲近4000萬元撥款 費城獲2500萬元改善下水道
挺被控謀殺警察…賓州高院裁決 費城檢方無權更改法律

挺被控謀殺警察…賓州高院裁決 費城檢方無權更改法律

熱門新聞

提摩西‧黃表示公司上市是他畢生的夢想之一，同時也是一段新征程的開始（取自提摩西‧黃推特）

華府科技公司上市 提摩西‧黃成紐交所最年輕亞裔CEO

2022-08-06 02:15
印州小鎮艾文斯維爾10日下午發生大爆炸。(艾市市長Mayor Lloyd Winnecke提供)

印州小鎮爆炸 39間房屋受損 至少3死

2022-08-10 19:10
新澤西州收費快速路9日晚發生雙層大巴撞上小貨車翻覆的事故，迄今造成兩人死亡、包括司機在內的三人重傷，另有14名乘客輕傷。(Fox29電視台截圖)

新州快速路巴士車禍 增至2死17傷

2022-08-11 16:44
來自達拉斯的雷米拉茲，在佛羅里達海灘遺失戒指，由同樣來自達拉斯的達菲將其尋獲，物歸原主。（NBC 4）

達拉斯男丟婚戒 佛羅里達海灘被同鄉意外尋回

2022-08-10 02:05
密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
入侵性鯉魚一旦進入五大湖，將對生態有很大影響。(本報檔案照片)

12年第3次 近密西根湖捕獲入侵鯉魚引關注

2022-08-11 11:47

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判