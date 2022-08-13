九鼎軒東北費城分店新張開業 剪綵活動喜慶熱鬧

熱鬧的剪綵儀式

本報費城 訊

九鼎軒自助火鍋、韓式燒烤店位於東北費城的新店於8月7日新張剪綵，費城眾多僑社領袖、親朋好友、舊雨新知到場支持慶賀，場面溫馨而熱鬧。

剪綵活動熱鬧非凡，現場擺放者數十盆眾人贈送的花籃、萬年青樹，門口彩旗飄揚，金獅舞獅隊敲鑼打鼓慶賀。吉時一到，九鼎軒東主陳展遠、王翠清伉儷與前來捧場的貴賓們一齊剪下紅色彩帶，鞭炮聲響，寓意著開張宏發，財運亨通，吉慶滿盈。

九鼎軒東北費城新店位於Franklin Mills Mall， 停車、購物皆便，新張期間有諸多優惠，新增午餐無限任吃選項，晚餐吃燒烤或者火鍋燒烤雙吃，即可享受每人$5元優惠；同時，將九鼎軒新店開業消息及位元址轉發到微信 朋友圈並集贊16個，即可獲得水果杯一個；分享九鼎軒微信群，入群者還可增加享有10% off優惠。

陳展遠現任賓州 州長亞太裔事務委員會委員、賓州福建商會會主席，積極服務僑社，幫助僑胞排憂解難，人緣甚好。嘉賓們品嘗著美味佳餚，把酒言歡，觥籌交錯，紛紛向九鼎軒送上美好的祝福。