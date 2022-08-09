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新州猴痘疫情升溫 至少214例、遍布13郡 哈德遜郡最嚴重

編譯周芳苑／綜合報導
新州至少有214例猴痘病例、遍布13郡，其中哈德遜郡最嚴重。圖為一名男子接受猴痘疫苗注射。(美聯社)
新州至少有214例猴痘病例、遍布13郡，其中哈德遜郡最嚴重。圖為一名男子接受猴痘疫苗注射。(美聯社)

新澤西州衛生廳(Department of Health)表示，該州至少接獲214個猴痘(Monkeypox)病例的報告，這些病例遍布13個郡，其中哈德遜郡(Hudson)最嚴重；大西洋郡等八郡目前掛零。

全美7100多人報告感染猴痘病毒後，聯邦4日宣布猴痘疫情已成全國公衛緊急事件，允許拜登政府動用聯邦資金和其他資源對抗病毒；感染猴痘會出現皰狀腫塊、發燒、疲勞和其他症狀。

新州感染人數已由兩周前的45例增加到5日214例，增幅達375%。

有確診病例的13郡包括博根(Bergen)、伯靈頓(Burlington)、肯登(Camden)、艾塞克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、默瑟(Mercer)、密德塞克斯(Middlesex)、孟莫斯(Monmouth)、莫里斯(Morris)、海洋(Ocean)、百賽克(Passaic)、薩默塞特(Somerset)和聯合郡(Union)。

州官員說，截至5日，哈德遜郡病例最多，已有67例，其次是艾塞克斯郡的45例、博根郡24例；衛生官員說，為了保護隱私，一郡病例低於五宗就不會公布具體數字。

全美病例也急增，據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，7月20日至8月3日兩周內幾乎增加兩倍。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)流行病學家兼教授史蒂芬妮‧西爾維拉(Stephanie Silvera)說，大家應繼續採行疾病預防策略，包括洗手、感覺不適時勿外出；她說，猴痘非空氣傳播，卻可通過飛沫、唾液傳播，戴口罩有幫助。

衛生部門稱，高危人群應接種猴痘疫苗，包括與同性發生性關係的男性、曾與檢測陽性的人接觸、參加過有猴痘病例者的活動等。

衛生廳發言人科爾尼(Nancy Kearney)坦言疫苗供不應求；截至1日，新州收到約5500劑疫苗，預計未來幾周將另有1萬4520劑到位，其中5900劑本周到貨。

猴痘 疫苗 新州

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