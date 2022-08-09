17億低收入戶紓困提案受阻 賓州政府擬再提

賓州 州長沃爾夫(Tom Wolf)及議會民主黨提出向年收入8萬元以下民眾發放2000元紓困金 的倡議，一直因為議會多數的共和黨人普遍不支持而膠著數月，不過，賓州政府並沒有放棄推動此構想，預料將修正內容後再次提出。

賓州媒體「愛國者新聞」(The Patriot-News)報導，沃爾夫早在今年2月時就已提出此構想，希望議會能夠撥款17億元，向所有年收入不到8萬元的賓州民眾發放2000元的紓困金。

此構想得到議會民主黨人支持，眾議會議員戴羅索(David Delloso)與參議會議員克莉斯汀·塔塔格利昂(Christine Tartaglione)領銜草擬的預算 案稱為「賓州希望項目」(PA Opportunity Program)。

但是此預算案因議會共和黨人反對而觸礁，理由是擔憂此舉恐讓經濟體資金氾濫，加劇本來就已嚴峻的通膨，讓賓州民眾未蒙其利、反受其害。

儘管之後通膨變得愈發嚴重，但是沃爾夫近日表示，他依然希望推動此倡議，因為他「直接聽到許多來自民間的聲音，有感於此倡議對許多民眾及家庭來說意義重大」；塔塔格利昂也說，許多民眾需要額外資金，以平衡疫情後的工作及生活。

不過塔塔格利昂表示，正在擬議的版本將與之前有所不同，例如不再動用來自聯邦政府的紓困金，而是州政府的資金；紓困的方式也有所不同，大致來說，可能是年收入8萬元以下的民眾，其家庭可以申請一致性的、至多2000元的州稅免稅額。