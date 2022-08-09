對學生發起性別認同調查惹議 雪松林鎮教委下台

新州雪松林鎮教育理事會成員克莉斯汀·戴伊因去年對學生發起性別認同調查遭受抨擊而辭職。(取材自推特)

新澤西州艾塞克斯郡雪松林鎮(Cedar Grove)教育 理事會委員克莉斯汀·戴伊(Christine Dye)因去年對學生發起性別認同調查遭受抨擊；在超過3000名當地居民連署要求將其革職壓力下，戴伊上周請辭。

根據學區 官員的消息，戴伊已在教育理事會服務11年，曾當過五年主席。

法庭文件紀錄顯示，她向高等法院提起訴訟挑戰要求她下台的請願，辭職是訴訟和解的一部分。

去年春季該學區實施性別認同與其他議題的調查，調查最低年齡門檻為九歲學生，事前並未詢問家長意願，當時戴伊擔任理事會主席。

新州行政法法官裁決雪松林教育理事會(Cedar Grove Board of Education)違反州法律，實施與性別、種族、宗教相關的調查前未徵求家長同意，新州教育廳支持這項裁決。

戴伊請辭後，推動的罷免 委員會發布聲明表示：「她早就該辭職了，這為個人與財務帶來許多不必要的損失。罷免程序讓選民有機會使像戴伊一樣的官員下台，我們希望這個社區能擺脫她造成的傷害繼續前行。」

戴伊辭職後，教育理事會必須尋找新人選，提交申請的期限到本月19日上午10時截止。候選人將在下個月的理事會議公開環節中，由剩餘的四名理事會成員面試後表決。最終勝出的人選將做完戴伊的任期，到2023年年底結束。