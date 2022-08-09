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孟山都長年排放有毒廢水 新州提告索賠

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州環保廳提出訴訟控告農業生物科技公司孟山都，長期在全州排放多氯聯苯，對環境造成廣泛破壞。(Getty Images)
新澤西州環保廳提出訴訟控告農業生物科技公司孟山都，長期在全州排放多氯聯苯，對環境造成廣泛破壞。(Getty Images)

新澤西州環保廳(DEP)日前控告農業生物科技公司孟山都(Monsanto)，指其長期在全州排放多氯聯苯(PCB)，包括在格羅契斯特郡(Gloucester)的廠房汙染德拉瓦河(Delaware River)，對環境造成廣泛破壞。

PCB是一種人造化合物，在1970年代被禁前，曾被用來製造潤滑劑、填縫劑、墨水、染料、冷卻劑、電容器與變壓器等工業設備。訴訟中指出，新州6000哩的河流、1萬4000畝的湖泊和400平方哩的海灣與河口，都遭PCB汙染。

新州官員指控孟山都「數十年來都知道接觸PCB恐對人體與動物健康有害」；這起民事訴訟於伍德伯里(Woodbury)高等法院提出，尋求損害賠償。

根據該訴訟，新州指控孟山都製造的PCB對新州地表水、地下水、土壤與空氣、魚鳥等其他野生動物，造成嚴重且長期的傷害。

新州州長辦公室提起訴訟時，也將化學品製造商首諾公司(Solutia Inc)和製藥和生物技術公司法瑪西亞(Pharmacia LLC)列為被告；新州官員表示，這些公司從1990年代末期，便開始接手「舊孟山都」的部分業務。

新州州檢察長普拉金(Matthew Platkin)在聲明中指出，汙染者與接手企業都該為其魯莽過度的行徑負起責任，PCB汙染會傷害自然資源，威脅新州所有州民與野生動物的健康。

DEP引述研究指出，PCB與許多健康問題有相關性，包括肝損傷、甲狀腺問題、皮膚過敏、呼吸道感染和免疫系統問題、記憶與學習缺陷、生殖問題和特定癌症等。

新州依據自然資源損害申報要求賠償，聯邦和州政府得以要求環境破壞成本的賠償。

拜耳集團(Bayer)2018年買下孟山都，訴訟中並未提到拜耳，但拜耳公司發言人妮可‧海耶斯(Nicole Hayes)表示訴訟毫無根據，拜耳不該為訴訟中的環境整治負責。

拜耳最新年度報告指出，該公司持續處理PCB相關訴訟，2020年與全美2500個城市達成6億5000萬元的和解；該報告指出，賓州、俄勒岡、德拉瓦、馬里蘭州的PCB訴訟仍持續中，並預期未來會跟著提出訴訟的州應該不多。

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