新州犯罪城翠登 意外連2個月無凶殺

新澤西州首府翠登連續兩個月沒有發生凶殺案，警局長威爾森表示，希望這項「成就」能夠繼續維持下去。(取材自YouTube)

新澤西州 首府翠登(Trenton)治安惡名昭彰，這座人口不到10萬的城市平均每個月發生超過三起凶殺案；但是近日，翠登卻迎來一項不光彩的「成就」，即連續兩個月沒有發生凶殺案，對此當地警局則說，希望這項「成就」能夠繼續維持下去。

新澤西州媒體NJ.com報導，自2020年起，翠登的凶殺案數連續兩年創歷史新高，每年約有40宗凶殺案，平均每個月發生超過三起；這些案件的凶器多數為槍枝，街頭暴力、幫派 火拚甚為常見，受到流彈打傷的無辜民眾亦然。

不過自6月1日以來，翠登就再無凶殺案發生；據報導，翠登的市政官員顯然不希望外界注意到此事，遑論是為此「誌慶」，尤其是警局，警局長威爾森(Steve Wilson)在面對NJ.com提問時才說：「我們都希望能夠像這樣繼續下去」。

威爾森與翠登市長古西奧拉(Reed Gusciora)表示，為改善翠登治安，政府致力於與各地區、州及聯邦執法機構保持合作，強化戶外的監視錄影設備，與社區的合作等。

不過他們也說，翠登的治安狀況依然堪稱嚴峻，在維護治安方面，政府仍然不容鬆懈；兩人還說，改善治安永遠不會有可以宣稱勝利的一天，只能繼續努力。

但不論如何，翠登的治安確實有所改善：今年迄今，翠登只發生12起凶殺案，且夏季已過三分之二，卻無凶殺案發生，與過去兩年夏季相比已有明顯區別。

2020年春季時，儘管政府因防疫而施行十周的宵禁 及經濟封鎖，但仍有11人命喪槍下，去年7月及8月也分別有6人及7人因槍枝暴力而亡。