稱菠菜致胎兒死亡 費城婦告Fresh Express

費城 一家律師事務受託提起訴訟，指稱一名婦女吃了Fresh Express受李斯特菌污染的嫩菠菜，導致胎兒死亡。

Wapner Newman律師事務所說，這位準媽媽第一次懷孕，吃了Fresh Express生產、在Fresh Grocer出售的菠菜，卻不知吃進肚裡的菠菜受污染。

早在2021年12月，聯邦疾病防治中心 (CDC)發出警告，不要食用某些品牌的包裝沙拉，那些沙拉與兩次李斯特菌感染有關，造成三人死亡。

兩次感染中，有一次牽涉到Fresh Express生產的包裝生菜、另一次則與Dole包裝沙拉有關。

李斯特菌感染是一種細菌感染病，可用抗生素治療，但對孕婦、新生兒、老人和免疫系統受損的人特別危險。

Wapner Newman事務所說，這位準媽媽2021年12月11日到阿賓頓紀念醫院(Abington Memorial Hospital)時有流感 症狀，當時懷孕30周又6天，評估並確認嬰兒健康狀況後，這位母親確診染疫、返家隔離。

隔離期間，準媽媽的祖母買了嫩葉菠菜製作冰沙讓她食用；這位準媽媽12月15日重返同一家醫院急診室，醫療人員發現胎兒無心跳，成為死產，驗屍結果證實死因是李斯特菌感染。

Fresh Express去年12月20日針對該公司產品涉及賓州和其他州李斯特菌感染的綠葉蔬菜發出召回通知，Wapner Newman指出，那位準媽媽食用的受染嫩葉菠菜也在召回之列。