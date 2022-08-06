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新州允許餐廳設戶外座位至2024年11月

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州州長墨菲簽署新法，允許疫情期間為維持營運而在室外搭棚擺座位的餐廳和酒吧，繼續維持戶外設施至2024年11月。(Getty Images)
新澤西州州長墨菲簽署新法，允許疫情期間為維持營運而在室外搭棚擺座位的餐廳和酒吧，繼續維持戶外設施至2024年11月。(Getty Images)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)本周簽署新法，允許疫情期間為維持營運而在室外搭棚擺座位的餐廳和酒吧，繼續維持戶外設施至2024年11月。

民眾已回歸到新冠疫情前的生活，這些戶外設施原本得在今年年底前移除 ，但墨菲3日前往東盧瑟福(East Rutherford)，在餐廳Vesta Fired於停車場搭建的大帳篷下簽署法案後宣布：「現在我們會讓這些出於必要而生的設施繼續維持下去。」

根據新州這項法案，餐廳、酒吧、酒廠和釀酒廠可在當局指定的店家營業處，例如人行道，使用帳篷、天篷、雨傘、桌椅和其他設備。這項法律在新州兩議會通過，無人反對。

墨菲最初在2021年初期簽署法案允許此作法，當時規定酒吧和餐廳僅允許35%的室內容納人數；該法也允許酒精飲料管理局(Division of Alcoholic Beverage Control)發放特別執照，允許啤酒廠、蒸餾廠和酒莊在戶外空間、農夫市場販酒。

新州已於2021年5月取消室內店家的人數限制規定。

新州民主黨籍州參議員沙羅(Paul Sarlo)表示：「我們知道戶外用餐很酷。我們現在要讓新州小企業主有營業彈性。」

沙羅是該法案的主要支持者，他說這項規定可提供過渡期必要彈性，小店家在疫情期間需要更多選擇，而現在營業彈性能再幫助他們復甦興旺。

沙羅指出，延長該法案的時間可提高這些店家的經營能力，賺回疫情期間損失的錢。沙羅表示，在當前規定於2024年到期後，他不排除讓這變成永久作法。

新州 疫情 新澤西州

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