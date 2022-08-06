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座頭鯨頻繁出沒 澤西海岸掀觀鯨遊

編譯孫梁／綜合報導
座頭鯨是地球最大的動物之一，過去很少在澤西海岸現身，如今則頻繁地出現在距岸邊不到兩哩的海中。(Getty Images)
座頭鯨是地球最大的動物之一，過去很少在澤西海岸現身，如今則頻繁地出現在距岸邊不到兩哩的海中。(Getty Images)

座頭鯨(Humpback whales)是地球上體積最大的動物之一，過去很少在澤西海岸現身，近年來則頻繁地出現在離岸不到兩哩的海中，也帶來旅遊和商機。

過去10年，體重平均40噸、身長60呎的座頭鯨經常現身紐約和新州的水域並且流連忘返，一年四季都來覓食。羅格斯(Rutgers)大學等單位的統計顯示，在他們研究的2012至2018年間，長島和新州間的海域發現了101頭座頭鯨。如今研究已結束，但從2012年至今年7月，共發現257頭座頭鯨。

羅格斯大學的博士生丹妮兒•布朗(Danielle Brown)說，約50%的座頭鯨在紐約和新州海域滯留30到40天，離開後平均每兩到三年又重返。研究人士指出，這些座頭鯨長時間滯留在人類活動頻繁的水域，似乎難以理解，因為這裡是航運繁忙的海上交通要道。

研究人員說，座頭鯨的出現是因為這裡有豐富的座頭鯨食物大西洋鯡魚，另外還有氣候變遷的因素，導致座頭鯨常來這片水域活動。布朗說：「座頭鯨的傳統覓食地在緬因州海灣等北方水域，由於海水迅速暖化，影響座頭鯨獵食的物種生存。」

無論是何原因，重回紐約和新州水域的座頭鯨日益常見，提供了新的旅遊和經濟機會。

新州貝爾馬鎮(Belmar)海外的座頭鯨增多後，攝影師麥金(Bill McKim)2018年創辦了「澤西海岸賞鯨遊」，第一次駕船出海只有六名遊客，最近的一次達125人，生意日益興隆。他說：「每年出海20到30次。」

麥金的「澤西海岸賞鯨遊」網站保證每次都能看到鯨魚，每次出遊時，90%出遊可至少看到一次座頭鯨，多數能看到一次至五次。

麥金的賞鯨遊是與名為「貝爾馬小姐」(Miss Belmar)的家族垂釣公司合作，該公司2012年前的主要業務是組織愛好者出海垂釣，但珊迪颶風改變了澤西海岸的生態。公司2017年開始每周組織一到兩次賞鯨遊，最終與麥金的「澤西海岸賞鯨遊」合作，去年每周出海七天，遊客中包括嬰兒和99歲的老人。

新州 長島 氣候變遷

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