新州新冠患者幸運在佛州接受肺移植 住院9個月終返家

新澤西州51歲的艾隆基是新冠肺炎的倖存者，一度病情告急，後來接受肺移植手術，時隔九個月終於回家。(NBC紐約地方電視台截圖)

新澤西州51歲的艾隆基(Rob Alongi)是新冠肺炎 的倖存者，病情一度告急，後來接受肺移植的重大手術 ，時隔九個月終於回家。

聽聞他歸來的消息，艾隆基的家人、朋友、鄰居眾人在街道兩旁列隊熱烈歡迎他歸來。

回到家第一件事就是重溫親子時光，過了數月，艾隆基終於能夠擁抱兒子，他們父子已分離許久，甚至在接受肺移植手術前也未能與孩子見面。

艾隆基13歲的兒子盧卡斯(Lucas)說：「這些日子很難過，非常艱難。」

去年10月艾隆基確診新冠肺炎，當時他並未接種疫苗 ，此前艾隆基與他的家人皆無抽菸習慣，也沒有健康問題，然而他的病情極為嚴重。

妻子辛蒂雅．艾隆基(Cynthia Alongi)說：「真的很可怕，他插管那一天，我求他們讓我進去看看他。」辛蒂雅一直陪在艾隆基身邊，即使得知他的肺開始衰竭也堅持守在一旁，「我們被告知很多次，說他無法撐下去，我好幾個晚上都接到電話。」

艾隆基陷入醫療性昏迷狀態(medically induced coma)五個月之久，接著在今年2月，辛蒂雅在社群媒體TikTok上看到一名在佛羅里達大學史坦茲醫院(Shands Hospital)接受雙肺移植手術的男子。

於是艾隆基之後前往佛州接受肺移植，辛蒂雅緊隨在後，「我是全職媽媽，這是我第一次離開我的孩子。」

艾隆基則對妻子表達感謝：「她太棒了，她是我還活著的原因。」

艾隆基4月成功接受移植手術，並於接下來三個月復元與做復健治療，返家時他表示慶幸能夠活下來，也很感激肺臟捐贈人讓他有機會返家，「我不知道要如何感謝我被給予第二次機會」艾隆基還說他已接種疫苗。