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紐約擬收堵車費 墨菲：通勤族過哈德遜河已繳交過橋費

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州長墨菲反對新州通勤族開車過哈德遜河被要求交堵車費和過橋費。(美聯社)
新澤西州長墨菲反對新州通勤族開車過哈德遜河被要求交堵車費和過橋費。(美聯社)

紐約市收取堵車費的計畫遲遲沒有進展，受到新澤西州長墨菲的公開批評，他2日對聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)說，如果新州通勤族開車過哈德遜河被要求交堵車費和過橋費，絕不應實行。他表示：「新州通勤族絕不能被雙重課稅。」

紐約市的堵車費計畫是對駛入曼哈頓60街以南的車輛收費，以籌資用於地鐵改造和減少市區擁堵。

墨菲提到的雙重課稅是指支付過橋費經華盛頓大橋進入曼哈頓60街以南的新州車輛，不能在堵車費上獲得折扣。有報告建議說，從林肯與荷蘭兩座隧道駛入的車輛，可獲得堵車費折扣，但沒提華盛頓大橋是否可以。

堵車費計畫需聯邦批准，布塔朱吉表示，計畫要經過環保審議，但批准與否要符合所有的法律要求。

紐約大都會運輸署(MTA)上周批准了一個四人委員會的任命，將就堵車費的費率、折扣、豁免等提出建議，以便在8月舉行公聽會，並就聯邦的環保評估徵求意見，最終由MTA董事會做出決定。如果批准後實施，紐約將成為全國第一座收取堵車費的城市。

MTA在2021年9月曾表示，交通尖峰時刻堵車費的費率對快易通(EZ-Pass)用戶是9元到23元，沒有EZ-Pass而是掃描車牌後寄帳單的用戶，則是14元到35元，非尖峰時刻的費率將不同，MTA希望2023年開始實施。

但四人委員會成員的任命批准和公聽會的日期一直沒有進展，紐約州長霍楚說，這是因為聯邦政府對堵車費計畫提出了400多條意見。

曾有提議說四人委員會中應有一個新州代表，但最終沒有成真，委員會成員全部來自紐約。

但墨菲表示，新州仍可發表意見，「我們與紐約州長、紐約市長和紐新航港局的合作關係密切，不會沒有提出我們意見的機會，尤其是紐新航港局，是我們與紐約合作的重要渠道。」

堵車費 新州 MTA

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