紐約擬收堵車費 墨菲：通勤族過哈德遜河已繳交過橋費
紐約市收取堵車費的計畫遲遲沒有進展，受到新澤西州長墨菲的公開批評，他2日對聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)說，如果新州通勤族開車過哈德遜河被要求交堵車費和過橋費，絕不應實行。他表示：「新州通勤族絕不能被雙重課稅。」
紐約市的堵車費計畫是對駛入曼哈頓60街以南的車輛收費，以籌資用於地鐵改造和減少市區擁堵。
墨菲提到的雙重課稅是指支付過橋費經華盛頓大橋進入曼哈頓60街以南的新州車輛，不能在堵車費上獲得折扣。有報告建議說，從林肯與荷蘭兩座隧道駛入的車輛，可獲得堵車費折扣，但沒提華盛頓大橋是否可以。
堵車費計畫需聯邦批准，布塔朱吉表示，計畫要經過環保審議，但批准與否要符合所有的法律要求。
紐約大都會運輸署(MTA)上周批准了一個四人委員會的任命，將就堵車費的費率、折扣、豁免等提出建議，以便在8月舉行公聽會，並就聯邦的環保評估徵求意見，最終由MTA董事會做出決定。如果批准後實施，紐約將成為全國第一座收取堵車費的城市。
MTA在2021年9月曾表示，交通尖峰時刻堵車費的費率對快易通(EZ-Pass)用戶是9元到23元，沒有EZ-Pass而是掃描車牌後寄帳單的用戶，則是14元到35元，非尖峰時刻的費率將不同，MTA希望2023年開始實施。
但四人委員會成員的任命批准和公聽會的日期一直沒有進展，紐約州長霍楚說，這是因為聯邦政府對堵車費計畫提出了400多條意見。
曾有提議說四人委員會中應有一個新州代表，但最終沒有成真，委員會成員全部來自紐約。
但墨菲表示，新州仍可發表意見，「我們與紐約州長、紐約市長和紐新航港局的合作關係密切，不會沒有提出我們意見的機會，尤其是紐新航港局，是我們與紐約合作的重要渠道。」
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