新州9月起 要求學校設威脅評估小組

新澤西州州長墨菲1日簽署法令，要求州內所有學區在9月前設置威脅評估小組，篩選可能威脅學校安全的學生並適時介入處理。圖為幼稚園學生參加槍案回應演習。(Getty Images)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)在學校即將開學前簽署法令，要求州內所有學區 在9月前設置威脅評估小組，篩選可能威脅學校安全的學生並適時介入處理。

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)5月校園槍擊案造成21名師生喪生，隔日新澤西州議會提出這項法案，呼籲各學區打造任務小組，「避免針對性的校園暴力並確保學校環境安全無虞」。

每組團隊都會有一名教師、教職員、學校資源官員、校園安全專家，以及學校心理師、諮商員或擅長學生輔導的專家。

新澤西州教育 廳將諮詢州執法單位和新澤西州國土安全與準備辦公室(NJ Office of Homeland Security and Preparedness)，依各學區和特許學校制定指南。

新澤西州如今加入賓州等十多州的行列，在校園設置威脅評估團隊；賓州學校2021學年起，強制各校根據特勤局的研究與建議，成立威脅評估團隊。

支持者認為，威脅評估團隊採取事先防範為基礎的策略，讓更多學生得以在校諮商並降低輟學率。

批評者則表示，這項威脅評估程序，可能存在永久偏見，對非裔、非白人及殘疾學生造成不良後果。

州長簽署的新法律指出，評估小組成員將「接受訓練，內容包括童年經歷與創傷、文化能力和隱性偏見」，以確保相關評估「不會基於種族、民族、無家可歸狀態、宗教信仰、性別、性別認同、性取向或社經地位，而對學生產生不利影響」。

州議會教育委員會主席帕梅拉‧藍皮特(Pamela Lampitt)說：「我真摯相信，曾深陷危機的學生可能自殘或傷人， 我們可能遭受重大影響。」