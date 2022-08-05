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新州9月起 要求學校設威脅評估小組

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州州長墨菲1日簽署法令，要求州內所有學區在9月前設置威脅評估小組，篩選可能威脅學校安全的學生並適時介入處理。圖為幼稚園學生參加槍案回應演習。(Getty Images)
新澤西州州長墨菲1日簽署法令，要求州內所有學區在9月前設置威脅評估小組，篩選可能威脅學校安全的學生並適時介入處理。圖為幼稚園學生參加槍案回應演習。(Getty Images)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)在學校即將開學前簽署法令，要求州內所有學區在9月前設置威脅評估小組，篩選可能威脅學校安全的學生並適時介入處理。

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)5月校園槍擊案造成21名師生喪生，隔日新澤西州議會提出這項法案，呼籲各學區打造任務小組，「避免針對性的校園暴力並確保學校環境安全無虞」。

每組團隊都會有一名教師、教職員、學校資源官員、校園安全專家，以及學校心理師、諮商員或擅長學生輔導的專家。

新澤西州教育廳將諮詢州執法單位和新澤西州國土安全與準備辦公室(NJ Office of Homeland Security and Preparedness)，依各學區和特許學校制定指南。

新澤西州如今加入賓州等十多州的行列，在校園設置威脅評估團隊；賓州學校2021學年起，強制各校根據特勤局的研究與建議，成立威脅評估團隊。

支持者認為，威脅評估團隊採取事先防範為基礎的策略，讓更多學生得以在校諮商並降低輟學率。

批評者則表示，這項威脅評估程序，可能存在永久偏見，對非裔、非白人及殘疾學生造成不良後果。

州長簽署的新法律指出，評估小組成員將「接受訓練，內容包括童年經歷與創傷、文化能力和隱性偏見」，以確保相關評估「不會基於種族、民族、無家可歸狀態、宗教信仰、性別、性別認同、性取向或社經地位，而對學生產生不利影響」。

州議會教育委員會主席帕梅拉‧藍皮特(Pamela Lampitt)說：「我真摯相信，曾深陷危機的學生可能自殘或傷人， 我們可能遭受重大影響。」

新澤西州 學區 教育

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