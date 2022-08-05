我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

相同房屋差22萬 費城部分社區房產估價不公引爭議

編譯孫梁／綜合報導

房屋價格的評估一方面是反映房子的行情，另方面是用來計算地稅，儘管費城的住宅房產估價基本準確，但部分社區出現評估不公情形，有屋主投訴，緊臨的兩相同房屋估價竟差了22萬，導致其地稅大增。

費城的房價評估準確率在白人為主的社區最高，而在非裔為主的社區，非裔越多準確率就越低。中位收入較低和貧困率較高的社區，意味著房價評估的準確率較低。

近年來出售的低價房產大多數被高估，而價格較高的房產則被低估，這種歧視性差異在費城已存在多年。

50歲的霍爾(Paul Hall)表示，他兩年前在Cedarbrook社區買了一棟17萬5000元的房子，今年市財政局說價值22萬7600元，因此他的地稅將相應增加，儘管參加了減稅計畫，但他明年的地稅至少要多出611元，而市府的估價認為，他的房子被高估24%。

專家指出，費城房價評估的不準和不公可能是三個問題造成的：缺乏足夠的高價值和低價值房產的銷售資料、依賴舊資料進行評估，以及無法考慮人口因素的影響。

最低價值房產的銷售可能進不了費城地產評估辦公室(OPA)資料庫，因為這些社區出售的房產往往沒有房貸，而高價值房產的更多高檔設施往往OPA不予統計，如高價值房屋的奢華裝修、專業廚房和電梯等設備，就可能不會被列入房產評估中。

費城Point Breeze社區的房主格辛森(Carl Gershenson)表示，他願交地稅，但不願地稅比房屋條件更好的鄰居高一倍。他說，他的社區有兩套相連的房子幾乎一樣，但估價卻相差22萬元。在部分社區，一些嶄新房屋的估價甚至比舊房還低。

費城 房價 非裔

上一則

維州亞市公校加強校園安全 6-12年級即起須帶ID證

下一則

美東南中華學人協會 陳美蘭接棒

延伸閱讀

蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜

蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜
防洪 新州獲近4000萬元撥款 費城獲2500萬元改善下水道

防洪 新州獲近4000萬元撥款 費城獲2500萬元改善下水道
「金山人綠洲」海灣公園動工 預計明年秋天建成

「金山人綠洲」海灣公園動工 預計明年秋天建成
挺被控謀殺警察…賓州高院裁決 費城檢方無權更改法律

挺被控謀殺警察…賓州高院裁決 費城檢方無權更改法律
選區重畫 市議長稱有失公平 布碌崙大量西語裔被拆散

選區重畫 市議長稱有失公平 布碌崙大量西語裔被拆散
華社認可第43選區 不接受犧牲亞裔

華社認可第43選區 不接受犧牲亞裔

熱門新聞

密蘇里州的威其塔市名列全美平均房屋租金最便宜的城鎮。(威其塔市臉書截圖)

房租太貴想搬家 全美唯一月租不到600元的城鎮在這裡

2022-08-03 10:59
伊州麥克亨利郡90號公路發生七死一重傷車禍。(擷自FOX 32影片)

伊州高速公路重大車禍 逆向駕駛衝撞全家6死1重傷

2022-08-01 10:57
范迪文。(本報檔案照片)

失蹤近3個月 芝大中國留學生找到了 人在洛杉磯

2022-07-27 21:04
杜波茲一家六口遇重大車禍均不幸死亡。(Gofundme網頁截圖)

度假變死劫 伊州母子5人車禍喪生 倖存父經搶救也不治

2022-08-04 10:43
西維吉尼亞州的Jo's Nail美甲店近日發生槍擊命案，兩名受害人當場身亡，槍手被警方射中後送醫不治。（谷歌地圖截圖）

西維州美甲店爆3死槍擊 2越裔工慘死

2022-08-01 15:00
西雅圖商業區。（本報記者/攝影）

受不了氣候、房價遷出德州 不單因政治風向

2022-08-03 15:12

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁