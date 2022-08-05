相同房屋差22萬 費城部分社區房產估價不公引爭議

房屋價格的評估一方面是反映房子的行情，另方面是用來計算地稅，儘管費城 的住宅房產估價基本準確，但部分社區出現評估不公情形，有屋主投訴，緊臨的兩相同房屋估價竟差了22萬，導致其地稅大增。

費城的房價 評估準確率在白人為主的社區最高，而在非裔 為主的社區，非裔越多準確率就越低。中位收入較低和貧困率較高的社區，意味著房價評估的準確率較低。

近年來出售的低價房產大多數被高估，而價格較高的房產則被低估，這種歧視性差異在費城已存在多年。

50歲的霍爾(Paul Hall)表示，他兩年前在Cedarbrook社區買了一棟17萬5000元的房子，今年市財政局說價值22萬7600元，因此他的地稅將相應增加，儘管參加了減稅計畫，但他明年的地稅至少要多出611元，而市府的估價認為，他的房子被高估24%。

專家指出，費城房價評估的不準和不公可能是三個問題造成的：缺乏足夠的高價值和低價值房產的銷售資料、依賴舊資料進行評估，以及無法考慮人口因素的影響。

最低價值房產的銷售可能進不了費城地產評估辦公室(OPA)資料庫，因為這些社區出售的房產往往沒有房貸，而高價值房產的更多高檔設施往往OPA不予統計，如高價值房屋的奢華裝修、專業廚房和電梯等設備，就可能不會被列入房產評估中。

費城Point Breeze社區的房主格辛森(Carl Gershenson)表示，他願交地稅，但不願地稅比房屋條件更好的鄰居高一倍。他說，他的社區有兩套相連的房子幾乎一樣，但估價卻相差22萬元。在部分社區，一些嶄新房屋的估價甚至比舊房還低。