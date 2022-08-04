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挺被控謀殺警察…賓州高院裁決 費城檢方無權更改法律

編譯孫梁／綜合報導
費城地區檢察官克拉斯納挑戰州法關於警察使用致命武器的規定，遭賓州最高法院駁回，稱克拉斯納不能修法。(美聯社)
費城地區檢察官克拉斯納挑戰州法關於警察使用致命武器的規定，遭賓州最高法院駁回，稱克拉斯納不能修法。(美聯社)

針對費城警察鮑納爾(Ryan Pownall)被控謀殺一案，賓州最高法院日前以4比2做出裁決，駁回費城檢方挑戰州法關於警察如何使用致命武器的規定，顯示州最高法院站在鮑納爾一邊，稱費城地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)不能修法。

鮑納爾2018年擊斃遭到攔檢後騎車逃走的瓊斯(David Jones)，瓊斯之前曾在費城北部非法持槍。但費城檢方認為開槍不必要，不開槍也能抓住瓊斯。事發後不久鮑納爾即被解雇，費城檢方提出謀殺指控。

州最高法院的裁決指出，儘管警察開槍應當受到各界的嚴格檢視，但費城地區檢察官卻是做出錯誤的選擇，試圖利用鮑納爾案來推翻有關警察何時可以合法開槍的州法。大法官多爾蒂(Kevin Dougherty)裁道：「如果按照克拉斯納檢察官的陳述，州議會原先認定的無罪行為，將因此變成有罪。」

多爾蒂大法官還尖銳批評費城檢方處理鮑納爾一案的程序，認為費城檢方阻撓為鮑納爾舉行初步聽證，試圖在審判前修改法律，以使之可追溯適用於鮑納爾一案。

克拉斯納檢察官辦公室的發言人沒有說明是否準備挑戰高院的裁決，包括可能上訴到聯邦最高法院。

鮑納爾是20年來費城第一個因在執勤期間開槍而被控謀殺的警察。

費城 警察 檢察官

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