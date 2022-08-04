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新州非裔母親控餐廳歧視 女兒生日派對遭大玩偶冷落

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州一位母親指責連鎖餐飲業者「出奇老鼠」種族歧視，稱在韋恩分店舉辦的生日派對上，裝扮成老鼠吉祥物的員工不理她的兩歲女兒(背對鏡頭)。(取材自推特)
新澤西州一位母親指責連鎖餐飲業者「出奇老鼠」種族歧視，稱在韋恩分店舉辦的生日派對上，裝扮成老鼠吉祥物的員工不理她的兩歲女兒(背對鏡頭)。(取材自推特)

新澤西州一位非裔母親指責連鎖餐飲業者「出奇老鼠」(Chuck E. Cheese)種族歧視，稱7月30日在韋恩(Wayne)分店舉辦的生日派對上，裝扮成老鼠吉祥物的員工不理她的兩歲女兒。

埃塞克斯郡(Essex County)的居民穆罕默德(Natyana Muhammed)在社群媒體推特(Twitter)上發布在生日派對上拍攝的視頻；視頻中，兩歲小女孩身穿粉色薄紗連衣裙，跳起來向老鼠吉祥物舉手擊掌。 但吉祥物視而不見，轉向與鄰近舞台上的白人兒童擊掌。

目前尚不清楚扮演吉祥物的這名員工是否能通過道具眼孔，看到小女孩舉手擊掌。

這名42歲的母親接受ABC-7電視台採訪時說，輪到她女兒時，那位店員就像沒有看到她一樣，這種冷落讓她女兒「感覺自己是隱形的」。

這位母親說，她兩歲的女兒受到種族歧視，那位店員和所有(白人)孩子擊掌，卻故意忽略她的女兒，「之後他也忽略我」。

這家連鎖餐廳女發言人告訴新州媒體NJ Advance Media，該公司確保所有兒童，不分種族或宗教，都能在店內歡度人生重要日子。

近幾周來，這至少是第三起餐飲服務業者被指責歧視非裔兒童的事件。

上周，一位黑人父親指責費城芝麻廣場(Sesame Place)大玩偶冷落他五歲女兒，因而提出2500萬元種族歧視訴訟；紐約市布魯克林一名婦女也公布視頻，顯示女兒和侄女似乎被芝麻廣場由真人裝扮的大玩偶忽視，稱這些玩偶僅與白人兒童擊掌。

種族歧視 非裔 新澤西州

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