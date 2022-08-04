防洪 新州獲近4000萬元撥款 費城獲2500萬元改善下水道

費城獲聯邦政府發放逾2500萬元，以改進汙水處理系統和其他防洪工程。圖為艾妲颶風去年侵襲費城，完全淹沒Vine Street快速道路。(Getty Images)

白宮 1日宣布發放10億元經費給343座城市，對抗因氣候變遷加劇的洪水與極端高溫；新澤西州多市共收到3935萬元，賓州費城 也獲發逾2500萬元經費，以改進汙水處理系統和其他防洪工程。

新州的聯邦經費來自「興建強韌基礎建設」(Building Resilient Infrastructure)和「社區與減洪援助計畫」(Communities and Flood Mitigation Assistance programs)；這兩項計畫都獲得拜登總統政府與其1兆元基礎建設法案的支持。

在新州，大西洋城(Atlantic City)獲得512萬元改善波羅的海大道運河(Baltic Avenue Canal)，使其得以排疏雨水逕流與降低淹水風險。

貝玉恩(Bayonne)獲得221萬元興建新的集水池，增加合流式下水管道，另獲發446萬元以提供第63街抽水站後備電源，該抽水站因缺電而無法有效防洪。

克蘭福德(Cranford)獲367萬元幫助洪災區的建築「增高」；紐瓦克(Newark)獲發1058萬元建設社區市中心，可在天災時向居民宣傳資訊。

紐瓦克港-伊麗莎白航運碼頭(Port Newark-Elizabeth Marine Terminal)獲發200萬元提升電力機械設備；魯瑟福德(Rutherford)可拿到456萬元經費興建防洪牆，保護博根郡(Bergen County)的一處抽水站；桑莫塞郡(Somerset County)則獲得675萬元經費買下16棟淹水區的房屋。

白宮也宣布，費城將收到逾2500萬元經費，以改進汙水處理系統和其他防洪工程。

費城得知此消息近一年前，艾妲颶風(Hurricane Ida)暴洪摧毀賓州數百戶住家區，居民至今仍心悸猶存。根據白宮，這筆分發給費城的經費將用於交通、公用事業和環境資源等目標，降低洪災風險、改善水品質和全市生活品質。