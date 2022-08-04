PATH火車10億改善工程 獲「卓越公共運輸系統成就獎」

連結新澤西州與紐約州的運輸交通系統PATH列車，本月以其2019年展開的10億元改善計畫獲獎，明年初乘客將能見到工程計畫的三項成果。(Getty Images)

連結新澤西州多個城市與紐約市的捷運系統PATH 通勤火車2019年展開10億元改善計畫，這項計畫獲得美國公共運輸協會(APTA)的「卓越公共運輸系統成就獎」，表彰年運輸量超過2000萬人次的鐵路；紐新通勤火車管理局宣布，明年初乘客將能見到工程計畫的三項成果。

啟動改善計畫旨在因應疫情 前過度擁擠與班車延遲的情況。

目前紐瓦克(Newark)到世貿中心(World Trade Center)路線的月台已完成擴建，可讓九節車廂列車使用，先前僅能容納八節車廂，明年第一季將有另外五站開放九節車廂列車行駛。

紐新航港局開發總監奧特(Derek Utter)透露，紐瓦克到紐約之間的新擴建月台與第三個轉運站已於5月在交易廣場車站(Exchange Place)開通。

另有一項正在進行的項目，重建350列10、11年車齡的列車，再購買72節新的列車車廂。官員表示受疫情影響，新車廂稍微延遲到貨，之後九節列車可能會在上午或午後的尖峰時段使用。

2019年每日乘客載運量約30萬人次，根據統計，截至上月21日，PATH平日的乘客量達到疫情前水平的51%，周末乘客量達疫情前的80%到90%。

2019年啟動的計畫有三個目標：減少延遲、增加載客量以及改善乘客體驗。

此外，PATH先前與航港局其他部門共用社群媒體宣傳人員，現在則擁有專職人員與管理人員負責，每日輪班10小時，在交通尖峰時間監控並在社群媒體上即時回答乘客問題。

改善乘客體驗的項目還包括招聘助理主任監督乘客體驗，負責維護乘客權益。

目前PATH的口罩 令仍接到許多乘客抱怨，僅剩PATH、紐約大都會運輸署MTA地鐵、公車上仍要求乘車與在室內車站時必須戴口罩。

警方繼續提醒民眾戴口罩，提供口罩給身上無口罩的乘客，拒絕配合的民眾會收到罰單。