闖採石場開派對擾民 新州警加強開單遏止

位於新澤西州 曼徹斯特(Manchester)一座已經廢棄近40年的採石場，近年來成為許多民眾開派對、冒險的好去處；但是這已違反該地限制入內的禁令，而且嚴重擾民，甚至有人因此喪命；當地警方已為此發出221張罰單，希望能夠制止此活動。

這座採石場占地達7000英畝，在1980年代初期關閉之前為Heritage Minerals所擁有；儘管採石場已關閉近40年，但是大面積的砂礫地依然裸露在外，還有一座水晶湖(Crystal Lake)。

這讓此地成為許多民眾休閒玩樂的好去處，例如曼徹斯特警方上個周末強行驅散的活動上，竟有數百人聚集於此，開著沙灘車、或是騎者越野車在砂礫地上馳騁，或是在湖上划船等。

但是此地依然為私人財產，閒雜人等不得入內，其「禁止闖越」的警告標誌在採石場周遭隨處可見；因此警方在周末時發出221張罰單，以昭告在此地辦活動已經觸法。

警方表示，在此地辦活動不單是違反行為，還牽涉到「生活品質及人身安全」的問題，因為這些活動的噪音，已經讓鄰近社區不堪其擾。

警方還說，在此地玩樂也有人身安全風險，曾經有輛車四次卡在砂礫裡動彈不得，只能派人協助將其拖出；但最嚴重的事情是，自2020年以來，已有三人在此地喪命，其中兩人是遊湖時溺水而亡。