新州紐瓦克買房難 75%居民只能租屋

調查顯示新州紐瓦克居民的住房負擔沉重度高居全國主要都市前列，四分之三以上居民只能租屋，有能力購屋者，超過四分之一須將一半薪資用於住房開銷。(取材自推特)

金融數據商SmartAsset上月29日公布全國住房狀況調查，多項指標顯示新州紐瓦克(Newark)居民的住房負擔沉重度高居全國主要都市前列，例如高達四分之三以上居民只能租屋，而能夠買屋的民眾中，超過四分之一必須將泰半薪資投入於住房開銷。

新澤西州 媒體NJ.com報導，SmartAsset的數據顯示，紐瓦克31萬居民中，只有23.5%住在由自己或同住者擁有的房子；也就是說，超過四分之三的紐瓦克居民只能租房子。而在全新澤西州，64%的民眾住在由自己或同住者擁有的房子。

聯邦人口普查局(Census Bureau)的數據顯示，紐瓦克有2萬4000個家庭住在自己擁有的房子，7萬8000個家庭只能租房子。

在紐瓦克租屋居住的民眾中，31.3%必須支付超過自己所得一半的租金 ，此數字在SmartAsset調查的150個全國最大城市中高居第七，高居第一的加州格蘭岱(Glendale)為37.8%，其次為佛州海莉亞(Hialeah)的36.7%。

至於能夠買下住房的民眾中，26.1%必須將至少一半的薪資用於住房成本，如繳納房貸等，此數字高居全國第一，而且遠高於第二名的海莉亞的19.2%，以及邁阿密的19%。

紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)早前曾宣布，要在2026年之前，向市民提供6000戶可負擔的平價住宅；但是羅格斯大學去年的報告指出，紐瓦克此類住宅的短缺數高達1萬6000戶。

紐瓦克最近也採取一些措施幫助民眾，例如規定開發商須撥出20%新建公寓作為中低收入 戶住房單位的地區，市議會予以擴大，此外市政府與非營利機構合作，允許領取Section 8 租金補助的民眾把補助用來支付房貸。