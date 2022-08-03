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新州租金排名「全美第7高」 年薪破6.5萬才住得起2臥公寓

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州的租金在2022年為1628元，名列全美第七高；新州居民年收入得超過6萬5000元，或者時薪逾31.32元，才住得起一般的兩臥公寓。(Getty Images)
新澤西州的租金在2022年為1628元，名列全美第七高；新州居民年收入得超過6萬5000元，或者時薪逾31.32元，才住得起一般的兩臥公寓。(Getty Images)

根據「全國低收入住房聯盟」(National Low Income Housing Coalition)公布的最新報告顯示，新澤西州的租金在2022年為1628元，名列全美第七高；新州居民年收入得超過6萬5000元，或者時薪逾31.32元，才住得起一般的兩臥公寓。

住房機構「新澤西住房與社區發展網絡」(Housing and Community Development Network of New Jersey)執行長伯傑(Staci Berger)表示，租房市場已變成噬血的營利產業，「我們明白民眾很辛苦且受到影響，這樣不對，居住必須是人權。」

伯傑的組織是「全國低收入住房聯盟」在新州的合作對象；該協會上周公布各州租金的新研究。

新州是2022年全美房租第七高的地方，僅次於夏威夷、加州、紐約州、麻州、華盛頓和哥倫比亞特區。

根據該報告，哈德遜郡(Hudson County)是新州租金最貴的區域，兩房公寓平均每月租金1972元；杭特頓(Hunterdon)、米德爾塞克斯(Middlesex)和薩默塞特(Somerset)等郡租金也很高，兩房公寓每月平均要價1851元。

聯邦官員指出，新州兩臥公寓的公平市場租金是1628元，比2021年1662元的數據稍降；聯邦住房和城市發展部計算公平市場租金，來決定租金補助額度的標準。      

全國低收入住房聯盟報告指出，為了負擔得起房租和水電費，同時花在住房的收入不超過三分之一，新州人月收入得達到5428元，或年收入達6萬5137元。

伯傑指出，新州7月中旬啟動的租金補助計畫僅開放4000個名額，卻有8萬6000人申請；這表示抽籤後，新州還是有數萬人孤立無援。

根據新澤西先鋒報(NJ Advance Media)分析，新州僅有博根郡(Bergen)、伯靈頓郡(Burlington)和莫里斯(Morris )三郡的租客，平均收入高於兩臥公寓的市場租金。

全國低收入住房聯盟指出，新州逾三分之一居民為租客；新州租屋客平均時薪為23.39元，比住兩房公寓所需時薪31.32元少近8元。

新州 租金 低收入

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