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一台按摩椅讓您和家人享受健康生活每一天 HiTRONS 經銷商與為您分享購買小技巧

本報新澤西訊

  HiTRONS專業按摩椅經銷商SHOW ROOM 全面升級為您展示多款專業按摩椅。讓您和家人的身體煥然一新，讓肌肉得到深層的放鬆，讓所有的壓力都煙消雲散。現分享給大家4 個基本技巧，幫助您挑選按摩椅。

1.您的特定需求應該放在首位

每種款式的按摩椅都有不同的功能、加熱模式、按摩手法、面料手感和設計風格。您是否需要深層的肌肉放鬆？ 您的背部或關節問題是否需要加熱按摩才能緩解？ 無論您需要全身物理治療，還是緩解焦慮、頭痛，甚至是控制高血壓，在購買按摩椅時，您的個人需求都應該是您首要考慮因素。

2.親身體驗按摩椅的重要性

網絡消費儘管非常便利，但也有其局限性。按摩椅需要實際體驗才能感受到哪一款適合您。所以建議您帶上家人去按摩椅專賣店展示聽一起體驗，與專業人士溝通發現眾多按摩椅不同功能、特點和款式。

3. 對經銷商的背景瞭解

對於大多數商品來講經銷商並不重要。但是按摩椅卻不同，經銷商與製造商的聲譽同樣重要！經銷商是否擁有專業的團隊？經銷商存在多久？ 他們有為顧客匹配合適的按摩椅的歷史嗎？ 這不僅僅是專業知識，按摩椅需要交付、組裝，並且最重要的是後續一系列的售後服務。 從值得信賴的知名經銷商處購買，可以讓您省去一切煩惱。

4. 閱讀保修細則

  雖然沒有人喜歡閱讀產品說明書，但如果您希望有一台按摩椅能在幾年中盡職盡責地為您服務時，這一點尤其重要。廠商可能會用粗體標語宣傳 3、5 或 7 年保修，但是當您閱讀細則時，所提供的保修卻是有限的。所以請耐心閱讀所有細節，確保合同條款清晰明確，如果您有任何困惑請與工作人員核實。

  HiTrons具有十多年的按摩椅銷售經驗，一直深深致力於為客戶找到他們夢寐以求的按摩椅。HiTrons引以為豪的不僅是一流的產品，還有他們為每一位客戶提供的全方位服務。歡迎帶上您的家人到各門店親身體驗。服務熱線：201-941-0024； www.hitrons.com；微信ID：Hitrons; 新澤西店地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120 (571)404-4132。

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