第五屆 數字中國建設峰會閉幕 簽約565個項目 總投資2990億元

第五屆數字中國建設峰會於7月24日在福州閉幕。本屆峰會繼續堅持四個平臺定位，聚焦“創新驅動新變革 數位引領新格局”主題，通過論壇、政策發佈、成果展覽、創新大賽、雲生態大會等活動，凝聚共識，推動創新，助力各方在數位化發展浪潮中把握新機遇、應對新挑戰、塑造新優勢。資料顯示，本屆峰會共簽約數字經濟項目565個，總投資 2990億元(人民幣)。

在數字中國建設最新成果展示方面，本屆峰會佈設超過8.5萬平方米的實體展廳，吸引近500家展商現場展示數字科技新成果，首展率超過50%。峰會成果展設置十二大版塊，除數字政府、數位經濟、數位文化、數位社會等展區外，特別設置“數字中國建設成就巡禮”，展示自十九大以來數字中國的建設足跡。經過遴選，峰會產生“十大硬核科技”“十佳解決方案”“十佳首展成果”三大類獎項共30項優秀成果。

峰會舉辦的第五屆數字中國創新大賽，設置了數位城市設計、大資料、數位醫療等十個賽道，吸引大批年輕人在數字中國建設領域創新創業，推動了數位技術創新應用和數位產業發展。

在理論經驗和實踐交流方面，本屆峰會在繼續設置數位經濟、數位絲路、大資料、工業互聯網等分論壇之外，緊跟數字中國建設前沿和熱點領域，新增新技術、5G 應用及6G願景、跨越數位鴻溝、資料法治、數位人民幣產業發展等7個分論壇，吸引百位院士專家、百位元數字產業領軍人參會演講，中央企業、民營企業、外資企業、跨國企業等千餘家國內外企業現場參會參展。

彙聚全球力量，助推數字中國建設。與會嘉賓表示，面向新時代新征程，要加快數位中國建設，把握資訊時代新機遇，搶佔未來發展制高點，以數位化轉型整體帶動生產方式、生活方式、治理方式變革，推動經濟社會高品質發展。 （圖文報導：記者 劉偉）