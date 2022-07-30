賓州34年懸案偵破 兇手是死者老婦孫子

賓州一椿謀殺案懸宕34年，終於查出兇手是受害老婦的孫子布洛克。(WJET電視台截圖)

賓州 一椿謀殺案懸宕34年，終於查出兇手是受害老婦的孫子；嫌犯已被捕，面臨謀殺控罪。

據媒體WJET/WFXP報導，伊利(Erie)警方日前在德州 奧斯汀逮捕現年55歲的布洛克(Jeremy Brock)，認為他與祖母沃格特(Helen Vogt)遇害身亡有關。

案發在1988年7月23日，警方報告稱，當年77歲沃格特遭多次毆打和刀刺，她居住的公寓內到處是血跡，一個鄰居發現她的屍體。

這個鄰居案發當年告訴WJET/WFXP說，「我看到廚房水槽都是血、到處都是。上樓後發現她(沃格特)躺在地板上。」

前伊利地區法官迪保羅(Dominick DiPaolo)說，他在市警局工作時處理過32起兇殺案，很少看到受害者被刺這麼多次，沃格特被刺超過50次。

伊利地區檢察官 辦公室指出，拜新技術之賜，當局檢視法醫證據後得以逮捕布洛克。

伊利郡地區檢察官赫茲(Elizabeth Hirz)說，參與辦案的人從未忘記沃格特，查出真相對他們來說非常重要。

在數十年懸案查出真兇的激勵下，伊利警察局長斯皮扎尼(Dan Spizarny)表示，將不會停止調查過去和現在的謀殺案。

布洛克在德州因其他罪行四次被定罪，如今在賓州面臨多項指控，包括殺人和盜竊。