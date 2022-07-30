新州巡警撞死14歲少女 公路局賠償100萬

新澤西州收費公路管理局委員26日同意，為2017年遭新州下班州警駕警車撞死的14歲少女泰瑞‧狄法柯支付100萬元和解訴訟。(取材自臉書)

新澤西州 收費公路管理局(NJ Turnpike Authority)同意和解一宗中學女生遭州警撞死的訴訟，支付100萬元給2017年遭新州下班州警駕警車撞死的14歲少女泰瑞‧狄法柯(Terry DiFalco)家屬。

2017年3月4日，一名州警駕駛警車下班返家，途中行經西田市(Westfield)中央大道與懷俄明街，撞上正在過馬路的狄法柯，就讀西田中學的狄法柯當場死亡。

狄法柯的家屬2017年11月控告州警局、肇事州警、收費公路管理局和西田中學；訴狀指出，狄法柯發生意外時正在參與西田中學戲劇社的尋寶活動。

聯合郡(Union County)檢察官辦公室在案發兩個月後表示，該警將不會面臨任何刑事指控，但檢方2019年對案發經過提出質疑，懷疑州警撞上狄法柯時是否在傳簡訊。

訴狀指出，一封簡訊在第一通車禍 報案電話前兩分鐘送出；肇事州警宣稱他當時有看前方路況，但未說明他當時是用語音指令還是手動操作簡訊。

收費公路管理局文件顯示，此案和解金總額為110萬元，高等法院法官建議該局支付其中的100萬元；西田教育局 (Westfield Board of Education)負責支付和解金中的10萬元。