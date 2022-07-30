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熊鷹體育場舊址改建4200戶平價公寓 紐瓦克市議會資助1800萬

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州紐瓦克市議會26日批准減稅與提供共1800萬元金援，協助在熊鷹體育場舊址進行開發計畫。圖為該球場2013年舉行球賽。(取材自臉書)
新澤西州紐瓦克市議會26日批准減稅與提供共1800萬元金援，協助在熊鷹體育場舊址進行開發計畫。圖為該球場2013年舉行球賽。(取材自臉書)

新澤西州紐瓦克市議會本州批准減稅與提供共1800萬元金援，協助在熊鷹體育場(Bears & Eagles Stadium)舊址展開九階段的「市廣場計畫」(CitiSquare project)，包括興建占地11棟大樓提供4200戶市價和可負擔的公寓。

紐瓦克市議會26日在公聽會上以6對0票一致通過法令，包括同意為「市廣場計畫」的大樓減稅，並在九階段的計畫期間提供總額1800萬元的協助。

該建案由「準確開發商與建商」(Accurate Developers & Builders)負責，占地8英畝，位於寬街(Broad Street)和麥卡特高速公路(McCarter Highway)之間，可遠眺百賽克河(Passaic River)。

熊鷹體育場2019年遭拆除，原擬作為另一個開發商「蓮花股權集團」(Lotus Equity Group)原木住宅大樓的建案地點，但該計畫未實現；隨後由「準確開發商與建商」購得該場地，其「市廣場計畫」於該年12月獲得計畫委員會批准。

「市廣場計畫」的第一階段是興建兩棟18層高的大樓，涵蓋598戶公寓和2萬20000平方呎的商用空間。

「準確」總裁兼執行長克魯格曼(Jack Klugmann)參加26日會議，但拒絕評論；其律師蘇多爾(Calvin Soudor)表示，目前為時尚早，無法預測建案展開時間與各階段時程。

根據市廣場計畫，除了有3800戶一臥、兩臥和三臥市價公寓，還有400戶平價公寓，此外另有10萬平方呎的商用空間與3000個停車位。

紐瓦克副市長艾利森‧拉德(Allison Ladd)和「準確」律師向市議員保證，開發商同意當地工會要求，將支付在該處正職與臨時員工優渥薪資；但紐瓦克市議會主席拉莫尼卡．麥基弗( LaMonica McIver)告誡應白紙黑字寫下來並盡快完成協議，否則將撤回26日的批准內容。

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