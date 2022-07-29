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新州買電動車 車價4.5萬以下可獲4000元補助

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州長墨菲宣布提供購買電動車補助款，車輛售價在4萬5000元以下者，最高補助4000元，也補貼住家設置汽車充電站。(Getty Images)
新澤西州長墨菲宣布提供購買電動車補助款，車輛售價在4萬5000元以下者，最高補助4000元，也補貼住家設置汽車充電站。(Getty Images)

為降低燃油消耗量以對抗地球暖化，新澤西州民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)宣布即日起，以今年度的「清潔能源基金」(Clean Energy Fund)提供購買電動車補助款，總預算達6000萬元，並依民眾購置電動車的價位提供不同金額的補助款，希望增加駕駛人換車的意願。

墨菲指出，凡是新澤西州的居民，只要在新州購買電動車，均可立刻享有補助折扣；車輛售價在4萬5000元以下者，最高補助4000元，而售價在4萬5000元至5萬元間者，最高補助2000元；同時針對住家提供250元的補貼協助設置汽車充電站，公寓大廈也可以管委會名義申請，將充電站設為公寓社區的公共設施，這部分的總預算達400萬元。

墨菲日前赴艾斯伯瑞公園市(Asbury Park)出席活動時說：「毫無疑問，潮流已經轉變，電動汽車現在是一種對環境友善的替代品，即使性能仍有改善空間，但其價格與傳統車輛越來越靠近；我們希望這種激勵措施可以促使更多駕駛人做出購買電動車的決定。」

墨菲表示，電動車補助計畫是他上任以來實施的「新澤西充電計畫」(Charge Up New Jersey program)的一部分；該計畫自實施以來成效明顯，前兩年全州的電動車銷售量達1萬3000輛，提升電動車普及度的同時，也讓許多車主在換車時考慮購買電動車以降低對環境的危害；同時州政府也撥款400萬元，鼓勵地方政府添購電動車。

墨菲說：「目前全州大約有6萬5000輛電動車，而截至去年年底，電動車銷量占整體市場的5%，我們希望能夠進一步提升民眾改用電動車的意願，在換車時不要選購對環境傷害較大的傳統燃油汽車。」

電動車 新澤西州 汽車

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