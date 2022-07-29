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Wawa信用卡紀錄被盜與6州及華府800萬和解 新州獲250萬

編譯柯立偉／綜合報導
連鎖便利商店「Wawa」2019年大量客戶信用卡和銷帳卡資訊外洩，與六州及特區達成800萬元和解。(取材自推特)
連鎖便利商店「Wawa」2019年大量客戶信用卡和銷帳卡資訊外洩，與六州及特區達成800萬元和解。(取材自推特)

連鎖便利商店「Wawa」員工2019年因不慎點開惡意郵件，致使Wawa的大量客戶信用卡和銷帳卡資訊外洩，讓駭客非法獲得Wawa客戶的卡號及有效期限；新澤西州檢察長辦公室本周表示，Wawa已與各州達成800萬元和解協議，但否認有「不當行為」。

檢察長辦公室指出，和解協議將把Wawa同意支付的800萬元依受侵害程度分給各州，其中新澤西州將獲得250萬元，剩下550萬元由德拉瓦、佛羅里達、馬里蘭、賓州、維吉尼亞及華盛頓特區分配。

代理檢察長普拉金(Matt Platkin)表示，業者有義務守護好客戶提供的訊息，否則司法必定追究其責任。

Wawa則指出，雖然客戶的信用卡及有效期限被盜，但由於駭客無法獲知密碼，因此並非所有外洩的客戶都被盜刷；同時Wawa也保證，已加強公司資安等級，不會讓相同的情形再度上演。

Wawa的聲明指出：「正如和解書所指出的那樣，本公司迅速做出反應，並遵守有關當局的所有通知要求，與檢察長和所有執法官員充分合作，協助受事件影響的所有客戶，也將繼續採取必要措施保護我們的資訊安全系統。」

資料被盜的3400萬筆交易中，最嚴重的是新澤西州被盜925萬筆，其次則是賓州的920萬筆，其餘約1530萬筆在華盛頓特區與其他四州。

新澤西州 信用卡 賓州

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