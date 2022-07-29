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賓州護士學生貸款 首筆減免8月發出

編譯盧炯燊／綜合報導

賓州政府推行護士學生貸款減免計畫，將向指定持有州執照的護士，一次性給予7500元以減輕她們的學生貸款債務，款項是屬於聯邦「美國救助計畫」(American Rescue Plan)的一部分；獲選中者下個星期會陸續收到通知。

本身也是護士的州參議員科列達(Maria Collett)透過電郵表示，多年來賓州醫護人員一直因為人手嚴重短缺而工作過勞，這也給醫療設施及病患者帶來質量問題，而新冠疫情爆發，讓情況進一步惡化，因此去年提議州長沃爾夫(Tom Wolf)利用聯邦的撥款，推行護士學生貸款減免計畫，協助挽留在前線工作的護士隊伍，也有助醫療系統的穩定。

負責計畫的賓州高等教育援助機構(PHEAA)表示，截至申請截止時已有近2.4萬人申請，這個數字遠超援助基金的5500萬元資助能力。

為此，PHEAA設計了一個選擇方法，就是根據每個地區合格申請人的百分比，按地理區域來分配資金。每個地區內則隨機選擇獲資助的人，一旦有了結果後就會通知有關申請人，並會核實她們的工作情況。

合資格者僅限2021年12月31日之前開始工作的註冊護士、執業護士、註冊執業護士、臨床護士專家和註冊助產士。她們必須在賓州的醫護設施內，直接為患者提供護理。

根據計畫，7500元分三年發出，8月份將會發出首筆2500元。

州長沃爾夫去年秋天首次宣布這個護士學生貸款援助計畫，資金為500萬元，但護士們的申請異常踴躍，今年1月通過立法增加1500萬元。至今月初頒布的2022-23年財政預算再增加3500萬元，合共5500萬元。

由於這個計畫所受到的歡迎程度，科列達也希望其他州份也考慮這個做法，讓更多護士受益，有助整個醫療系統的穩定。

貸款 賓州 疫情

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