新州葬儀社入殮搞錯人 韓裔婦家屬求償5000萬

新澤西州一名韓裔老婦過世後,遺體入斂時被葬儀社人員搞錯。(Getty Images)

新澤西州 一名93歲韓裔 婦人2021年過世後,遺體入斂時被葬儀社人員搞錯,家屬瞻仰遺容時才發現躺在棺材裡是另一名婦人;葬儀社承認錯誤後,如今被家屬告上法院,求償5000萬元。

國家廣播公司(NBC)報導,93歲的金慶子(Kyung Ja Kim,均音譯)2021年11月10日死亡,家屬在11月13日瞻望遺容時,發現躺在棺材裡的看起來不像金慶子;家屬在訴狀中指出,金慶子的女兒金柯米(Kummi Kim)向葬儀社經理反應說,棺木裡的人看起來不像母親,得到回答卻是遺體經過處理後,容貌會與生前不同。

訴狀中寫道,直到棺木即將入土安葬時,葬儀社經理才承認錯誤表示,搞錯入殮遺體。

家屬指出,出現在棺木裡的婦人姓氏也是「金」,但比金慶子年輕約20歲。

金慶子戴假牙,棺木裡的金姓婦人則牙齒完整。金慶子的假牙被葬儀社工作人員放在棺木裡的枕頭底下。金姓婦人入斂時則穿著家屬為金慶子準備的服裝。

金柯米等家屬25日將新澤西中央葬儀社(Central Funeral Home of New Jersey)、布萊利葬送兼火化服務公司(Blackley Funeral Home and Cremation Services Inc)以及葬儀社經理告上法院,求償5000萬元。

家屬表示,求償所得將捐給金慶子生前參加的兩所教會。葬儀社雖然退回9000元費用並口頭道歉,但家屬表示整起事件已經造成心理創傷,搞錯遺體則明顯不符服務契約。

訴狀中說,錯誤發生的第一時間,葬儀社並未立即告知金姓婦人的家屬。金慶子下葬時間則延後一天,在葬儀社草草完成,而不是在教堂舉行告別式。

金柯米接受國家廣播公司訪問時說:「我非常難過,也非常生氣,因為我們沒能完成母親的遺願在教堂與親朋好友告別。」