新州葬儀社入殮搞錯人 韓裔婦家屬求償5000萬

新澤西州一名韓裔老婦過世後，遺體入斂時被葬儀社人員搞錯。（Getty Images）

新澤西州 一名93歲韓裔 婦人2021年過世後，遺體入斂時被葬儀社人員搞錯，家屬瞻仰遺容時才發現躺在棺材裡是另一名婦人；葬儀社承認錯誤後，如今被家屬告上法院，求償5000萬元。

國家廣播公司(NBC)報導，93歲的金慶子(Kyung Ja Kim，均音譯)2021年11月10日死亡，家屬在11月13日瞻望遺容時，發現躺在棺材裡的看起來不像金慶子；家屬在訴狀中指出，金慶子的女兒金柯米(Kummi Kim)向葬儀社經理反應說，棺木裡的人看起來不像母親，得到回答卻是遺體經過處理後，容貌會與生前不同。

訴狀中寫道，直到棺木即將入土安葬時，葬儀社經理才承認錯誤表示，搞錯入殮遺體。

家屬指出，出現在棺木裡的婦人姓氏也是「金」，但比金慶子年輕約20歲。

金慶子戴假牙，棺木裡的金姓婦人則牙齒完整。金慶子的假牙被葬儀社工作人員放在棺木裡的枕頭底下。金姓婦人入斂時則穿著家屬為金慶子準備的服裝。

金柯米等家屬25日將新澤西中央葬儀社(Central Funeral Home of New Jersey)、布萊利葬送兼火化服務公司(Blackley Funeral Home and Cremation Services Inc)以及葬儀社經理告上法院，求償5000萬元。

家屬表示，求償所得將捐給金慶子生前參加的兩所教會。葬儀社雖然退回9000元費用並口頭道歉，但家屬表示整起事件已經造成心理創傷，搞錯遺體則明顯不符服務契約。

訴狀中說，錯誤發生的第一時間，葬儀社並未立即告知金姓婦人的家屬。金慶子下葬時間則延後一天，在葬儀社草草完成，而不是在教堂舉行告別式。

金柯米接受國家廣播公司訪問時說：「我非常難過，也非常生氣，因為我們沒能完成母親的遺願在教堂與親朋好友告別。」