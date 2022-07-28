快來申請網路補助 符資格家庭每月享30元折扣

新澤西州符合聯邦政府高速網路補助資格的家庭中，僅不到20%的家庭申請，副總統賀錦麗呼籲新州協助宣傳該計畫。(美聯社)

新澤西州符合聯邦政府 高速網路補助資格的家庭中，僅不到20%的家庭申請，目前約16萬1767戶家庭參與聯邦政府的「可負擔連線計畫」(Affordable Connectivity Program)，估計約91萬8000戶符合資格的家庭尚未申請。

計畫經費包含在去年通過的1兆元基礎建設法案中，副總統賀錦麗已致函新州 州長墨菲呼籲協助宣傳。

賀錦麗在一次訪問中曾說：「在21世紀，高速網路不是奢侈品，而是必需品。」「我們國家的每一個人，無論收入多少，都應該能夠負擔得起高速網路計畫。」

根據「可負擔連線計畫」，符合資格的家庭每個月享有30元的折扣，購買筆電、桌機或平板可另外獲得100元折扣。

包括康卡斯特(Comcast Corp.)、威瑞森通訊(Verizon Communications)等網路供應商皆提供每月30元的網路服務，因此參與計畫的家庭無須另外支付費用即可上網。

新州原初步估計有160萬戶低收入 家庭符合資格，最新數據估計則約為110萬戶。

符合資格的家庭收入不超過聯邦貧窮線(Federal Poverty Level)的200%，即四人家庭收入不超過2萬7750元，或者已經參與網路供應商低收入網路計畫的家庭。

若家中其中一位成員參與其他政府福利計畫，則該戶家庭同樣符合「可負擔連線計畫」資格，這些福利計畫包括醫療補助計畫(Medicaid)、 糧食券(food stamps)、婦幼營養計畫(WIC)、學校午餐免費或減免、聯邦公共住宅補助、社安補助金(SSI)、退伍軍人退休金、聯邦佩爾助學金(Pell Grants)等項目。