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不支持同婚 賓州國會議員卻出席同志兒子婚禮

編譯柯立偉／綜合報導
賓州共和黨籍聯邦眾議員湯普森投票反對民主黨人提出的「尊重婚姻法」保障同性婚姻，但是三天後參加已出櫃兒子的婚禮。(美聯社)
賓州共和黨籍聯邦眾議員湯普森投票反對民主黨人提出的「尊重婚姻法」保障同性婚姻，但是三天後參加已出櫃兒子的婚禮。(美聯社)

賓州共和黨籍聯邦眾議員湯普森(Glenn Thompson)19日加入黨團決議，投票反對民主黨人提出的「尊重婚姻法」(Respect for Marriage Act)以聯邦法律保障同性婚姻，結果才過三天就在22日參加已出櫃兒子的婚禮；湯普森的兒子證實他的父親出席他的婚禮，而湯普森辦公室發言人也透露，湯普森為他的兒子感到高興。

湯普森兒子25日向全國廣播公司(NBC)證實，他已在22日與「自己一生的摯愛」完婚，且湯普森確實有出席他們的婚禮。NBC未透露湯普森之子和他伴侶的名字，因他們不是公眾人物。

湯普森辦公室發言人史東(Maddison Stone)說：「湯普森議員及夫人22日出席湯普森公子的婚禮，並為公子展開人生新的篇章感到非常開心，同時也非常歡迎家中將多一位『兒婿』。」

然而，湯普森雖然支持兒子與相愛之人結婚，卻不願意在國會中支持有47位共和黨議員跨黨派相挺的尊重婚姻法；他批評民主黨團此時提出尊重婚姻法根本只是選舉籌碼，沒有去關心與民生息息相關的通貨膨脹問題。

雖然湯普森投下尊重婚姻法的反對票，該法最終仍以267:157票通過，已送參院審議；不過，由於尊重婚姻法屬重大法案，參議院需有60票才能通過，民主黨除了一個都不能跑票外，還必須說服另外十位共和黨議員倒戈，目前確定有五位共和黨參議員將投下贊成票，其中一位是俄亥俄州參議員波特曼(Rob Portman)，自從2013年波特曼的兒子公開出櫃後，他也支持同性婚姻。

根據蓋洛普(Gallup)民調顯示，全美高達71%的民眾支持同性婚姻權，即便是共和黨支持者，也有過半數認為同性婚姻應受法律保障；全美除阿肯色及密西西比州外，各州民眾支持同性婚姻之比率均高於50%。

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