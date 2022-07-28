18呎寵物蟒勒死新州27歲飼主 屋內還找到很多條蛇

新澤西州 李海郡(Lehigh County)27歲男子善斯曼(Elliot Senseman)日前被他飼養的寵物蟒蛇纏頸，經報警求救並送醫治療多日後，仍於24日上午宣告不治。

晨報新聞(Morning Call)報導，善斯曼的母親希瑟‧里昂斯(Heather Lyons)形容兒子熱心慷慨且有獨特的幽默感，「他古怪、有趣、獨特且才華橫溢，他所做的一切都是為了其他人，即使是那些該死的蛇，他也把牠們從無法照顧牠們的人手中救出來。」

賓州 當局表示，警方20日下午2時接獲報案，抵達賓州東部弗格斯維爾(Fogelsville)一處民宅，發現27歲的善斯曼,心搏停止，一條蛇纏繞在他的脖子上；一名警員開槍擊 中蛇的頭且未傷及善斯曼，隨後將善斯曼送往李海郡的李海村醫院(Lehigh Valley Hospital-Cedar Crest)。

經過多日搶救，善斯曼仍於24日回天乏術，死因是意外窒息而致的缺氧性腦損傷。

警方25日表示，「長約18呎的紅尾蚺纏繞善斯曼的頸部，造成腦部缺氧。」這條蛇的重量未知。

警方表示，這條蛇兇手是死者的寵物，屋內還找到很多條蛇。

野獸日報(Daily Beast)引述善斯曼親戚的說法報導，善斯曼當時在清理蛇籠，而那條蛇突然攻擊他。

賓州斯庫爾基爾郡(Schuylkill County)的毒液研究所(Venom Institute)創辦人厄席歐(Rudy Arceo)說，「網紋蟒很美麗，牠們有不同的花紋，若是把蛇掛在脖子走動，牠們會繞來繞去以維持平衡，但若人們不注意，牠們可能會繞到脖子上，這時要試圖掙脫就會很困難。」