捏造遊民故事詐40萬 新州女認罪判1年

新澤西州三人利用捏造的遊民故事募款，詐騙40萬元，其中一涉案女子麥克盧爾認罪，被聯邦法官判處一年徒刑。圖為2018年記者會的照片顯示，麥克盧爾與遊民博比特合影。(美聯社)

新澤西州 三人利用捏造的遊民 故事募款，詐騙 40萬元，共有1萬4000人受害，其中一涉案女子上周認罪，由聯邦法官判處一年徒刑。

詐騙女子為新州波登鎮(Bordentown) 32歲居民凱特琳．麥克盧爾(Katelyn McClure)，法官下令她賠償被害人，並接受三年監管釋放(supervised release)；另外定於下個月接受州法院量刑，可能被判處更長的刑期。

這起詐騙案始於一則捏造的故事，麥克盧爾與當時同夥的前男友達米科(Mark D'Amico)謊稱2017年秋天某一晚，麥克盧爾在95號州際公路費城某路段用光汽油時，獲得退伍軍人遊民博比特(Johnny Bobbitt Jr.)的幫助，博比特用他身上僅剩的20元幫忙支付油錢。

通訊紀錄顯示麥克盧爾和達米科在賭場與博比特認識，並且確實有興趣幫助他，兩人在募款平台GoFundMe設立項目，訂立1萬元的目標，為了博取同情另外編造加油站的故事。

最終共1萬4000人捐款，募得40萬元。麥克盧爾一夥人甚至還上電視分享假造的故事。

麥克盧爾和達米科買了一輛露營車給博比特，另外給他2萬5000元，博比特用其中一些錢買毒品。這對前任情侶則用剩餘的善款遊山玩水，買名車、名牌包等貴重用品。

最後因博比特不滿未獲得他的份額，出面控告這對情侶，此事才曝光。